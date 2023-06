La decisión de Lionel Messi de irse a jugar al Inter Miami sacudió al mundo del fútbol y despertó muchísimas opiniones. En Argentina, a más de uno le importaba saber la postura de Lionel Scaloni, que ya sabe que tendrá al capitán de la Selección jugando en la MLS.

Tras ser consultado en la conferencia previa del Argentina-Australia, el DT fue sincero: “Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a una ciudad que creo que lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y que va a ser feliz ahí jugando al fútbol, que es lo que todos queremos”.

Y agregó: “Más allá de de la liga que sea, del país que sea, creo que es importante que se sienta bien en la ciudad y en el club”. “Creo que ahí va a tener las condiciones para que para que la pueda pasar bien, de eso se trata. Se lo ha ganado y lo tiene bien merecido”, cerró.

Además, también se refirió a la frase del 10 poniéndose en duda para el próximo mundial: “Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando. Vamos a ir decidiendo, pero creo que es lo lógico. Falta tanto para el Mundial, ir más allá no tiene sentido. Con el paso de los meses veremos si tiene ganas, porque es lo importante”.