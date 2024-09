Una gran polémica se desató en Colombia después que el ex árbitro chileno Carlos Chandía revelara que en las semifinales de la Copa América 2007, ante México, le perdonó a Lionel Messi una tarjeta amarilla que le habría impedido jugar la final ante Brasil y que como recompensa le pidió que le regalara su camiseta.

“Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces, ocurre que le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)’“, le dijo Chandía a ESPN FShow, de Chile.

Y continuó: “No le mostré la amarilla. Quedaban dos minutos y medio, y jugando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces, al final esa tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final de la Copa América 2007 en Venezuela”.

Si bien en las declaraciones de Chandía queda claro que Lionel Messi no tuvo nada que ver con su decisión, que no fue una acción premeditada sino una conversación que surgió en el momento, el hecho de que el argentino finalmente le entregase la camiseta dio lugar a las críticas.

“La camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘ No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín. Me la fue a dejar allá”, contó el ex árbitro chileno en relación al gesto del argentino.

Lionel Messi finalmente pudo jugar la final de aquella Copa América, con un equipo que al mando de Coco Basile estaba repleto de figuras como Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo y Carlos Tevez, solo por mencionar algunos. Sin embargo, en un partido en el que nada salió según el plan, cayó 3-0 en la final ante una modesta Selección de Brasil que era dirigida por Dunga.

Indignación en Colombia por la confesión de Chandía

Por lo reciente de la herida que dejó la final de la Copa América 2024, en que Argentina derrotó a Colombia en Estados Unidos, la confesión del ex árbitro chileno generó indignación en tierras cafeteras y a la vez una suerte de visto bueno a quienes pretenden instalar teorías de ayudas recurrentes de parte de FIFA y CONMEBOL hacia Lionel Messi y la Selección Argentina, algo que también es muy frecuente de parte de hinchas y prensa mexicana.

“Esto es el resumen de su carrera. Sin marketing ni ayudas arbitrales es un jugador de Segunda División”, comentó un fanático de lo más exagerado. “Y todavía lo defienden y dicen que es el mejor de la historia. El mejor, lejos el Rey Pelé. Y aún más mejor Cristiano goleador y campeón de todas las ligas”, señaló otro. “Messi es una de las grandes mentiras del fútbol, el club donde jugaba le pagaba al jefe de los árbitros, las instituciones le daban ayudas, hasta le regalaron un Mundial, siempre estuvo dopado físicamente e institucionalmente”, denunció un tercero. “A nadie sorprende que a ese mimado de la FIFA haya querido ganar todo lo que ha ganado a base de ayudas arbitrales”, advirtió uno más.