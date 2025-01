Pese al triunfo de Boca, los hinchas perdieron la paciencia con un titular: "Tiene el síndrome de Pavón"

Se acabó la espera. Boca Juniors culminó su pretemporada y puso primera marcha en torno a las competiciones oficiales de este 2025. Es que, por los 32avos de final de la Copa Argentina, el Xeneize enfrentó al modesto Argentino de Monte Maíz.

Sin margen de error posible, los comandados estratégicamente por Fernando Gago midieron fuerzas con un conjunto que milita actualmente en el Torneo Federal. Es decir, la tercera categoría del fútbol argentino. Por ende, los pronósticos eran contundentes.

No es un detalle menor que, en su once inicial, el Xeneize contó con la presencia de Ander Herrera, experimentado y destacado mediocampista español que se transformó en uno de los refuerzos de Boca en la presente ventana de transferencias.

En medio de ese panorama, Boca no debió trabajar demasiado para cosechar una victoria por 5-0 ante Argentino de Monte Maíz, la cual lo depositó en los 16avos de final de la Copa Argentina. Fiesta en las tribunas y clasificación para los dirigidos por Gago.

Brian Aguirre con la camiseta de Boca.

Sin embargo, hubo un nombre propio en particular que no convenció en lo más mínimo a los hinchas de Boca. Se trata de Brian Aguirre, extremo que llegó desde Newell’s Old Boys de Rosario y que fue elegido entre los titulares por el director técnico.

Publicidad

Publicidad

El atacante se involucró repetidamente en el andamiaje ofensivo de la institución Xeneize. De todas maneras, lo cierto es que no decidió ni ejecutó bien en prácticamente ninguna de sus intervenciones. Por ello es que fue duramente castigado.

Por intermedio de las redes sociales, los hinchas de Boca transformaron al joven jugador de 22 años de edad en tendencia. Lo hicieron despachándose con críticas completamente contundentes y lapidarias que no tuvieron ni una gota de piedad con Aguirre.

Las reacciones de los hinchas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también El inesperado anuncio que hizo Boca a minutos del partido de Copa Argentina con Ander Herrera de protagonista