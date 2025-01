En México siguen indignados con Lionel Messi: "Perdió nuestro respeto, el lado correcto es CR7"

Solo levantó tres dedos y alborotó a todo México. Ni el propio Lionel Messi habrá imaginado la magnitud que tendría recordarles a los hinchas de las Águilas del América que la selección de su país no ganó ninguna Copa Mundial y que, en contraposición, Argentina en sus vitrinas ostenta tres, siendo, además, el combinado nacional con más títulos del planeta (entre Copas América, Copa Confederaciones, Copa Artemio Franchi, mundiales y Campeonato Panamericano suma 23 consagraciones).

Tal situación provocó que, mediante redes sociales, medios de comunicación, periodistas de manera personal y particulares del país norteamericano, no solo manifestaran su repudio contra la Pulga, sino que empezaran a exagerar su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

”¿Messi como ídolo? No, gracias. Me daría vergüenza ser mexicano y admirar a alguien que no pierde oportunidad para faltarle al respeto a nuestro país. Orgulloso de haber elegido el lado correcto de la historia: Cristiano Ronaldo, el verdadero GOAT”, lanzó en sus cuentas La Deportiva, portal dedicado a la actualidad de los clubes de la Liga MX y de la selección mexicana.

Asimismo, RÉCORD, el periódico más leído de país en cuestión, también colaboró para la campaña que tiene como único motivo ir en contra del capitán de la Selección Argentina y a favor del portugués. ”Messi nos recordó que Argentina y él tienen 3 Copas del Mundo, mientras que México no tiene ninguna. ¿Burla? Y Cristiano Ronaldo se mostró afectuoso con el país y Ronaldo Jr portó los colores aztecas”.

Por su parte, Garra Sports MX, también se mostró dolido: ”INSULTÓ A LOS MEXICANOS. Lionel Messi dedicó su festejo a la afición mexicana del partido de América vs Inter Miami, tratando de humillar a la afición mexicana diciendo: ‘¿Yo? Tres ¿Y ustedes? Cero’ Refiriéndose a los trofeos que ha ganado con Argentina. No puedo creer que haya mexicanos idolatrando a este tipo”.

En esa misma línea, ‘Mike Máquina del Mal‘, el tiktoker del momento en el país azteca, también se expresó al respecto: “Yo sinceramente no puedo entender cómo puede haber tanto seguidor de Messi en México, cuando cada vez que puede se burla de México. Ahora estaba jugando un partido contra el América, que no representa a todo México, y va y le dice a la afición que él tiene tres mundiales y nosotros cero. ¿Qué tiene que ver? Estás jugando con el Inter Miami y no con la Selección Argentina ni la mexicana ni nada. Todo desubicado”.

Lionel Messi podría volver a México en abril

En aproximadamente tres meses, Lionel Messi podría volver a México, en lo que seguramente podrá volver a ser una nueva edición del hostigamiento por parte del público, tal como sucedió el último fin de semana en Las Vegas (en donde hubo mayoría de público de las Águilas del América) y hace meses en la visita a Monterrey para enfrentar a los Rayados.

Si bien se deben dar varios resultados, podría enfrentarse nuevamente al elenco de Monterrey o a Pumas de la UNAM en la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, pautada para fines de abril. No obstante, el elenco que conduce Javier Mascherano primero chocará con Sporting Kansas City en la Primera Ronda y, si gana, se medirá a Cavallier de Jamaica en los Octavos.

