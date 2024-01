El pasado lunes se entregaron los premios The Best y el ganador fue Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de todos los tiempos. La Pulga fue votado por sus pares e igualó a Erling Haaland -de enorme 2023- pero como ya lo había ganado en anteriores ocasiones y el noruego no, el galardón fue para el astro argentino. Tomás Roncero cuestionó con munición pesada al premio y, como suele hacer producto de un gran resentimiento, apuntó contra Messi.

El penoso discurso de Tomás Roncero

“The Best hoy ha escupido para arriba, The Best ha perdido el respeto al fútbol porque no estoy peleándome aquí por un jugador del Madrid, es que en 2023, que es cuando se daba este premio. Olvidar el Mundial de Qatar de 2022 no entraba, ya le dieron su Balón de Oro, por encima de Haaland. Pero el The Best era 2023”, afirmó Tomás Roncero en un video para el Diario As.

El fanático del Real Madrid, devenido en periodista, dijo: “Resulta que desprecian a Haaland, que venció todos los récords, Bota de Oro, ganó Triplete con Manchester City y le dicen que no cuenta para nada. Después llega Mbappé, que ganó la liga con Francia, pero ni se lo tiene en cuenta. Messi estaba en PSG y abandonó a mitad de camino. Messi quedó penúltimo con Inter Miami en la MLS, fue campeón de una prestigiosa copa en Estados Unidos”.

“Por qué no estaba Bellingham, ni Vinícius ni Rodri. Yo les respondo y es porque no se llaman Leo Messi. Estos premios se llaman Leo Messi y sus amigos. Ni siquiera Messi va, se burla del The Best, es una falta de respeto a mis compañeros. The Best desde ahora es The Last, nadie quiere ir a ver esta farsa”, cerró Roncero.

¿Quién es Tomás Roncero?

Tomás Roncero es un señor de 58 años que, increíblemente, ejerce el oficio de periodista. Hace años se hizo popular en Argentina por su papel en el programa El Chiringuito, que tiene como conductor a Josep Pedrerol y un panel dividido entre periodistas, ex futbolistas y analistas que principalmente se caracterizan con el Real Madrid o el Barcelona, aunque también hay presencia de otros clubes. También trabaja en el Diario AS.

Roncero es fanático del Real Madrid y a lo largo de todos estos años se viralizó -pareciera ser lo que más le interesa- por algunos papelones ya sea en triunfos del Real Madrid o en derrotas del Barcelona. Tiene un encono personal con Lionel Messi, la figura más importante de la historia del Barcelona y el responsable de categóricas humillaciones al Real Madrid, del cual Roncero es fanático. Eso hizo que en más de una oportunidad diga barbaridad del mejor jugador de todos los tiempos.