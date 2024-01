Los votos de Lionel Messi en el premio The Best 2023

Pasan los años, transcurren las temporadas y Lionel Messi sigue en lo más alto del fútbol mundial. De hecho, el astro nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, viene de conducir a la Selección Argentina hacia los títulos en el marco de la Copa del Mundo, de la Copa América y de la Finalissima. Una nueva demostración de toda su grandeza.

Ahora, tras culminar una larga, exitosa y estadía en el continente europeo, ya con 36 años de edad, la Pulga se encuentra defendiendo los colores de Inter Miami en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y en Norteamérica no demoró en generar una auténtica revolución, siendo el artífice del primer título de los dirigidos por Gerardo Martino.

Inclusive, pese a su elevada edad, Messi sigue haciéndose con prácticamente todos los premios y galardones que están a disposición. Y continúa batiendo todos los récords, confirmando, para muchos, que es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Por ello es que los amantes del deporte más hermoso no queremos que se retire nunca.

Así las cosas, este lunes se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios The Best, diagramada por la FIFA. Y Messi no acudió a la misma pero, como no podía ser de otra manera, siguió haciendo historia. Pero, paralelamente, el capitán de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni también participó de la votación correspondiente.

En definitiva, Messi compartió sus tres jugadores elegidos para el premio principal de The Best. Y, tal como se imaginaba, incluyó a un compatriota entre sus elecciones. Sí, uno de esos futbolistas que también fueron determinantes en los últimos tiempos para la Albiceleste y que sigue pisando realmente fuerte en Europa.

Se trata de Julián Álvarez -tercero-, que, en 2023, se ha ganado un lugar de privilegio en el Manchester City de Josep Guardiola con el que lo ha ganado prácticamente todo, con la UEFA Champions League como estrella principal. El ariete surgido de las divisiones inferiores de River Plate disfruta de un presente fenomenal y recibió el mimo de Messi.

Paralelamente, el fenómeno que anteriormente dejó su huella en Barcelona y Paris Saint-Germain también se inclinó por otro elemento de Manchester City como Erling Haaland -primero-, mientras que no dejó de acordarse de un excompañero en la mencionada escuadra francesa como Kylian Mbappé -segundo-. Sin lugar a dudas, una votación muy atinada.

Los elegidos por Scaloni

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, votó a Lionel Messi, Julián Álvarez y Kylian Mbappé.

El periodista argentino que llamó la atención

Claudio Mauri, representante del periodismo argentino, votó a Ilkay Gündogan, Erling Haaland y Lionel Messi.