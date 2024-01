Iker Casillas estalló de indignación por el premio The Best que ganó Lionel Messi

El resultado de la categoría a Mejor Jugador de los premios The Best del periodo entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023, sorprendió a propios y extraños. Es que el máximo favorito era Erling Haaland (determinante en los títulos del Manchester City en la Champions League, Premier League y FA Cup), pero se lo terminó llevando, una vez más, Lionel Messi.

Al respecto, quien descargó toda su indignación por lo que fue el veredicto del galardón que otorga la FIFA fue el ícono del Real Madrid y de la Selección de España Iker Casillas. El exarquero utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no le gustó nada que el capitán de la Selección Argentina se adjudicara la estatuilla entregada en Londres.

”Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches!”, escribió quien, en definitiva, es el segundo guardameta al que más tantos le anotó Lionel Messi a lo largo de su carrera (le marcó 18 goles y comparte posición junto a Gorka Iraizoz, ambos por debajo de Diego Alves que recibió 21 tantos).

¿Cómo quedó Lionel Messi en la tabla general de los premios The Best?

Lionel Messi,con el premio que recibió en la ceremonia celebrada en Londres este lunes 15 de enero, se convirtió en el futbolista con más premios a Mejor Jugador de los FIFA The Best Awards. Ya se había quedado con las ediciones 2019 y 2022. De esta manera dejó atrás a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y a Robert Lewandowski (2020 y 2021). Luka Modric se llevó el restante en 2018.

En total, contando los Balones de Oro que organiza la revista France Football, el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami ostenta 11 de los dos trofeos individuales más importantes que destacan al mejor jugador del año o de la temporada. Asimismo, CR7 quedó, entre uno y otro, bastante más atrás con siete.

Todos los capitanes que votaron a Lionel Messi en los premios FIFA The Best

Lionel Messi recolectó 48 puntos, misma cantidad que acumuló Erling Haaland (Kylian Mbappé quedó tercero cómodo con 35). No obstante, el argentino se quedó con el The Best, tal como aclara el reglamento confeccionado por la FIFA, por haber recibido mayor cantidad de votos por parte de los capitanes de las selecciones nacionales.

A continuación, todos los capitanes que votaron a la Pulga:

Francia: Kylian Mbappé

Polonia: Robert Lewandowski

Egipto: Mohamed Salah

Países Bajos: Virgil Van Dijk

Croacia: Luka Modrić

Uruguay: Federico Valverde

Eslovenia: Jan Oblak

Senegal: Kalidou Koulibaly

Inglaterra: Harry Kane

Bélgica: Romelu Lukaku

Escocia: Andrew Robertson

Colombia: Radamel Falcao

Ecuador: Enner Valencia

Italia: Gianluigi Donnarumma

Corea: Heung Min Son

México: Memo Ochoa

Paraguay: Gustavo Gómez

Perú: Paolo Guerreo

Venezuela: Tomás Rincón