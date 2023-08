"En París se hizo difícil, todo lo contrario a lo que me está pasando ahora"

En la previa de lo que será la primera final de la historia del Inter Miami, contra Nashville en Tennessee, por la Leagues Cup, Lionel Messi atendió a los medios en conferencia de prensa, en la que habló sobre este partido, y entre otras cosas, de su presente y su adaptación a la nueva ciudad.

Sobre su llegada a Miami y la comparación de su paso y adaptación por París, el capitán del equipo dirigido por Gerardo Martino fue consultado por Bolavip, a lo que respondió sin filtro, confesando que fue mucho más sencilla en esta experiencia con relación a la anterior.

“La verdad es que me siento realmente muy feliz, como lo repetí muchísimas veces ya, y también lo dije al principio, es un lugar al cual elegí venir, en el que quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil”, comenzó.

Y continuó, para cerrar: “Estamos en el lugar que queremos estar, fue una decisión de nosotros. Como comenté en su momento, mi salida a Paris no era algo que yo deseaba, no tenía ganas de irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro y pasó un poco por ahí el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente al que yo estuve toda mi vida viviendo, tanto en la ciudad como en lo deportivo. Se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá gracias a Dios”.

¿Cuándo es el próximo partido de Messi con Inter Miami?

El Inter Miami se enfrentará el sábado 19 de agosto a Nashville por la final de la Leagues Cup, con horario a confirmar.

¿Cuántos goles lleva Messi en Inter Miami?

En 6 partidos disputados, el delantero argentino convirtió 9 tantos.