La llegada de Lionel Messi al Inter Miami no solo despierta expectativa por él, sino por el equipo que pueden armar. Ángel Di María es uno de los jugadores que quedarán libres para este mercado y es imposible no pensar en volver a verlos juntos. La chance no es para nada descabellada.

Es por eso que Fabrizio Romano, periodista con muy buena información del mundo del mercado de pases, se refirió a este asunto. Todos los caminos parecían conducir a un regreso de Fideo al Benfica, pero el anuncio del 10 abrió una nueva posibilidad. ¿Giro inesperado?

“Inter Miami está considerando fichar a Ángel Di María como agente libre, según lo convocado por César Luis Merlo (periodista argentino). Entienden que están informados sobre las condiciones del trato”, informó, aunque aclaró que “Europa sigue siendo la prioridad”.

Por otra parte, Romano aseguró que “mientras tanto, Inter Miami sigue insistiendo en fichar a Sergio Busquets”. El objetivo de la directiva del club norteamericano está claro: que Leo esté cómodo y rodeado por grandes socios que tuvo en el pasado.