El tuit de Fabrizio Romano sobre el futuro de Alan Varela tras Arsenal vs. Porto

Luego de una vibrante y pareja serie, Arsenal venció al Porto por penales y obtuvo el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El conjunto portugués, con un plantel de menor jerarquía que los ingleses, sostuvieron el resultado igualado durante toda la serie, haciendo un labor de mucho desgaste físico al que también le sumaron destellos de acciones peligrosas que complicaron a los Gunners.

De hecho, varios jugadores de Porto sufrieron consecuencias físicas producto de la intensidad del encuentro. Entre ellos está Alan Varela, quien no pudo terminar el partido en el Emirates Stadium por una molestia en el isquiotibial. El argentino tuvo una sobrecarga muscular y se acalambró, por lo que tuvo que ser retirado en camilla del campo de juego, aunque sin lesión grave aparente.

El volante central con pasado en Boca tuvo una enorme serie ante Arsenal en los 180 minutos que disputó. En la ida, incluso, Varela se quedó con el premio al MVP del partido, y en el duelo de vuelta también rindió superlativamente anulando las subidas de Ben White y el juego de Declan Rice y Jorginho en el mediocampo.

Su rendimiento en la llave, pese a la eliminación, podría ser determinante para su futuro individual, ya que el argentino está siendo sondeado por diversos clubes de Europa. Algunos de ellos estuvieron presentes en Oporto en la ida y en Londres el pasado martes para verlo en persona, y así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.

El especialista número 1 en fichajes a nivel mundial posteó un tuit en donde fue claro respecto al futuro de Alan Varela. “Varios clubes importantes de Europa asistieron al Emirates Stadium el martes para seguir de cerca a Alan Varela. El centrocampista argentino está en la lista de muchos clubes de la Premier League y de otros equipos“, sentenció Romano. Además, sumó lo que debería pagar cada equipo que pretenda quedarse con su pase: su cláusula de rescisión, valuada en 70 millones de euros.

De todas formas, el jornalista italiano no reveló los equipos que estuvieron en Londres viendo a Varela en el Arsenal – Porto, aunque según la información previa que obtuvo Bolavip, los equipos que siguen al ex Boca son cinco en total. De momento, no hubo avances formales, pero sí sondeos.

¿Qué clubes quieren a Alan Varela?

Los primeros dos clubes en seguir a Alan Varela desde su arribo al Porto fueron Manchester City y Liverpool. De hecho, desde los Reds ya lo bautizaron como el “nuevo Mascherano”, por su posición, sus características y su pasado por el equipo. Luego, cuadros como West Ham, Borussia Dortmund y PSG se sumaron al interés por el ex Boca. Si pagan lo que pretenden en Portugal, Varela tendrá un nuevo destino en el próximo mercado de pases.

Boca, beneficiado ante una posible venta de Alan Varela

En caso que se concrete su salida por 70 millones al Liverpool, al Manchester City, al West Ham o a cualquier club que lo fiche, Boca recibiría una fortuna debido a que, si bien vendió el 100% de su pase, el Xeneize conservó un 20% de plusvalía por una futura venta.

En este caso, si Porto traspasa a Varela, se deberá descontar los 9 millones de su venta inicial desde Boca y sacar el porcentaje con esa resta. En caso que sean 70 millones de euros la misma, serían 61 millones la base para sacar el 20% correspondiente para la Ribera. En síntesis, Boca se vería beneficiado con 12.2 millones de euros. Todo esto, en caso que el traspaso se efectúe en el valor de su cláusula de rescisión.