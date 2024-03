Aaron Anselmino todavía no se afianzó en la Primera de Boca como titular, pero puertas para adentro saben que no podrán retenerlo por muchos años. Es que su enorme potencial como defensor central está a la vista de todos y desde Europa intensificaron contactos para tantear su situación deportiva.

En las últimas horas trascendió que el Manchester United estuvo haciendo averiguaciones acerca de la joya del Xeneize. Esto fue confirmado por el mismísimo Fabrizio Romano, prestigioso periodista vinculado a los fichajes de los grandes clubes el Viejo Continente.

“El Manchester United está siguiendo a muchos talentos sudamericanos. No se ha llegado a ningún acuerdo con el central de Boca Juniors, Aaron Anselmino, pero es alguien a quien han seguido en este tiempo”, aseguró el italiano en diálogo con el medio partidario The United Stand.

No obstante, Fabrizio adelantó que los próximos fichajes jóvenes de los Diablos Rojos podrían no llegar directamente a Old Trafford. “El United quiere fichar talentos importantes y cederlos al Niza”, informó Romano este lunes.

¿Qué tienen que ver Manchester United y Niza? Ambos clubes pertenecen en cierto porcentaje al grupo INEOS que lidera Jim Ratcliffe. Hace algunos meses, el magnate británico le compró a la familia Glazer un 25% de la participación en el club inglés y actualmente se encarga de administrar la cuestión deportiva. Todo esto le da sentido a posibles “arreglos” en fichajes entre ambas instituciones.

Real Madrid, otro interesado por Anselmino

La perla con la que cuenta Boca hoy en día no solo es seguida por el Manchester United. Este lunes, el periodista Martín Costa informó en ESPN que Aaron Anselmino, junto a la joya de River Franco Mastantuono, es uno de los futbolista jóvenes que está observando el Real Madrid de cara al futuro.

“El interés es real, pero no significa que van a venir y poner la plata. Para ellos no es tema la cláusula. Riquelme, advertido y al tanto de esta situación, lo primero que resolvió tras ganar las elecciones fue la parte contractual de Anselmino y mejorarle la cláusula de rescisión”, detalló el panelista del programa que conduce Mariano Closs.

Anselmino renovó su vínculo con Boca en enero pasado y puso la firma hasta diciembre de 2028, por lo que solo podría irse a través de la cláusula de rescisión mientras el Xeneize esté interesado en contar con él. La cifra asciende a los 20 millones de euros, según informó Planeta Boca. No parece ser una suma que asuste en Europa.