En el Estadio BBVA, con goles de Jesús Gallardo, Germán Berterame y Brandon Vázquez, Rayados de Monterrey venció por 3 a 1 al Inter Miami, que descontó a través de Diego Gomez, y de esta manera avanzó a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Luego de que el encuentro llegue a su fin, los hinchas del elenco mexicano, que le gritaron canticos fuertes durante gran parte del juego a Lionel Messi celebraron eufóricamente la clasificación a la semifinal de la competencia internacional, y en las últimas horas se filtró un video polémico.

En el mismo, un grupo de fanáticos de Rayados se encuentran en una ronda cantando y bailando, con la particularidad de que en el medio de la misma hay una camiseta del Inter Miami con el dorsal 10 de Messi, y allí se juntaban para pisarla, en tono de burla para con el argentino.

Cabe destacar que este fue un partido de alta tensión, ya que luego del encuentro de ida disputado en Miami, que terminó con triunfo de los mexicanos por 2 a 1, hubo un fuerte encontronazo entre los jugadores de cada equipo, en el que Messi se habría querido pelear con Nicolás Sánchez, uno de los asistentes del Tano Ortíz, el DT de Monterrey.

La vez que en México se indignaron con Messi por pisar una camiseta

Luego de que la Selección Argentina le gane a la de México 2 a 0 en el segundo partido del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, salió a la luz un video de los jugadores de la Albiceleste en el vestuario, en el que parece que Messi está pisando una camiseta del combinado rival, cuando en realidad la estaba corriendo con su pie.

Rápidamente esto se viralizó y los fanáticos mexicanos comenzaron a atacar en contra de la Pulga, a tal punto que hasta el boxeador Canelo Álvarez lo amenzó en sus redes sociales. “Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tan solo dos días después de este posteo, el pugilista se dio cuenta de su error, ya que Messi nunca pisó la camiseta de México, y por eso publicó un nuevo tuit, en el que le pidió disculpas: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”, comenzó.

Y agregó en su pedido de disculpas: “Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.