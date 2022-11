El célebre boxeador mexicano no le perdonó a Lionel haber empujado la bandera con el pie dentro del vestuario de la Selección Argentina.

Para comprender el contexto hay que remontarse al vital triunfo de la Selección Argentina ante México por 2 a 0, el cual le dio un gran alivio a todo el plantel tras haber perdido el primer partido en el Mundial de Qatar. Es por eso que el plantel dirigido por Lionel Scaloni esperó a llegar al vestuario para desahogarse con cantitos y más festejos.





En ese preciso momento fue cuando las cámaras de los celulares se encendieron para grabar la celebración y allí se lo vio a Lionel Messi en un estado de euforia, cantando junto a sus compañeros mientras se preparaba para ir a las duchas. El detalle que enfureció a todos en el país norteamericano es que, luego de cambiar su camiseta con un rival, Leo parece pisar la remera de la Tri en el suelo mientras intenta sacarse el botín y ahí comenzó la polémica.

Luego de una jornada con varios insultos para el capitán de la Albiceleste, el último en arrojar la piedra fue uno de los deportistas mexicanos más importantes del mundo. Canelo Álvarez, boxeador multicampeón de reconocimiento global, apuntó contra Lionel a través de redes sociales.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", posteó el pugilista vía Twitter, cargado de ira por todo lo sucedido. Luego, llegó la amenaza. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", escribió. Un clima caliente.

A partir de la catarata de tuits que lanzó Canelo, varios usuarios argentinos intentaron que entrara en razón explicando que el movimiento de la Pulga fue completamente sin intenciones de ofender a la camiseta mexicana y las aguas se calmaron un poco. ¿Qué dirá Messi de todo esto?

