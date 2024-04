Inter Miami cayó ante Rayados de Monterrey en un caliente partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Debido a algunas decisiones, las figuras del equipo que dirige Gerardo Martino fue a buscar al árbitro guatemalteco Walter López a los vestuarios. Pero lo peor llegó en el cruce entre Lionel Messi y el técnico argentino del equipo mexicano Fernando Tano Ortiz.

Tanto el periodista Fernando Schwartz de FOX Sports como Felipe Galindo en RG La Deportiva revelaron los cruces que se dieron en los vestuarios de Inter Miami, que involucraron a las figuras del equipo local, al cuerpo arbitral y al Tano Ortíz. Al parecer, se dijeron de todo y en tono fuerte, lo que generará un clima aún más tenso para el partido de vuelta.

Messi, Suárez y Martino fueron a reclamarle al árbitro Walter López

De acuerdo a lo informado por los citados periodistas, Lionel Messi, pese a no jugar el partido, junto a Luis Suárez y al técnico Gerardo Martino fueron a buscar al árbitro Walter López a los vestuarios. “Hablaron en tono fuerte“, comentó Galindo.

El motivo de este encuentro fue para discutir la resolución de las decisiones en el partido. Esto se debe, sobre todo, al gol del empate de Maxi Meza en donde pidieron offside. Sin embargo, el tanto fue convalidado, pese al llamado del VAR.

La situación empeoró cuando apareció Fernando Ortiz. Según Schwartz, la intención del técnico de Monterrey fue para tratar de calmar los ánimos, pero cuando se cruzó con el capitán argentino de Inter Miami, el clima fue áspero.

¿Qué pasó entre Messi y el Tano Ortiz?

Messi fue uno de los que fue a reclamar al árbitro guatemalteco, pese a que vio la derrota de Inter Miami desde el palco del Chase Stadium. Cuando se cruzó con Ortiz, “intercambiaron algunas palabras altisonantes en los pasillos de la zona de los vestuarios del estadio“.

“Messi buscó a Ortiz por las declaraciones que había hecho. Estuvo fuerte“, comentó Galindo. A lo que apuntó el citado periodista refiere a los dichos del técnico argentino en la previa al partido entre las Garzas y los Rayados.

“Espero que los chicos entiendan que (Messi) es un rival más, un jugador más. Porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?“, había insinuado Ortiz en una entrevista con Santiago Fourcade.

Y agregó: “Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas“.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Inter Miami y Monterrey?

Inter Miami y Monterrey jugarán el partido de vuelta de los octavos de final el próximo miércoles 10 de abril a las 23:30 horas (Argentina). Se espera que Lionel Messi sí sume minutos en este encuentro decisivo para seguir en carrera en la Copa de Campeones de la CONCACAF tras el 1-2 en Miami.