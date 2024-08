Pese a la ambigüedad en las últimas declaraciones de Tata Martino respecto al regreso de Lionel Messi a jugar con Inter Miami, por señalar que estaba evolucionando bien en la recuperación de su lesión de ligamento de tobillo pero sin atreverse a poner una fecha estimada para esa vuelta, este miércoles hubo señales positivas durante el entrenamiento.

Por un lado, el capitán mantuvo una breve charla con el entrenador apenas salió al terreno de juego del capo de entrenamiento; por el otro, completó su primer entrenamiento junto al resto del grupo desde que se reincorporó desde la Selección Argentina tras disputar y conquistar la Copa América.

La presencia de Lionel Messi en la práctica, pero sobre todo lo bien que se lo vio durante su desarrollo, haciendo trabajos de velocidad y fuerza sin dar indicios de molestia alguna en su tobillo, ilusiona con que el regreso a las canchas es inminente.

El próximo compromiso del equipo que conduce Tata Martino por la MLS, que lo encuentra como líder de la Conferencia Este con ocho puntos de ventaja sobre Cincinnati, su más inmediato perseguidor, será el sábado 31 de agosto visitando en el Soldier Field a Chicago Fire.

Si bien es poco probable que Lionel Messi vaya a participar de ese encuentro, especialmente porque nadie en Inter Miami quiere apresurarse y correr riesgo de que su capitán vuelve a resentirse, si hay gran optimismo por que el próximo 14 de septiembre, tras el parate por Fecha FIFA, se concrete su regreso a los terrenos de juego para el duelo como local ante Philadelphia Union.

La importancia de Messi en el vestuario de Inter Miami

Días atrás fue el paraguayo Matías Rojas el encargado de destacar la importancia que ha tenido Lionel Messi incluso sin poder aportar al equipo desde dentro del terreno de juego a su regreso de la participación con la Selección Argentina en la Copa América.

“Leo está siempre, observa todo. Habla antes del partido. Está pendiente de qué pasó, por qué. Y siempre da su punto de vista. Obviamente para nosotros, como decimos en Paraguay, es palabra santa. Estamos orgullosos de estar ahí adentro, disfrutando”, señaló el mediocampista que en ausencia del argentino se puso al hombro un rol determinante en la generación de juego.

Y agregó: “A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”.