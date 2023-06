Javier Tebas, presidente de La Liga, reveló por qué Messi no pudo volver a Barcelona

Hace apenas algunas horas, Lionel Messi se encargó de ponerle punto final a la ilusión de todos y cada uno de los hinchas de Barcelona que soñaban con su anhelado retorno después de dos temporadas defendiendo la camiseta de Paris Saint-Germain.

En medio de una entrevista en la que compartió muchísimos detalles, el astro que viene de ser campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 confirmó que no volverá al combinado catalán al mismo tiempo que tiene todo listo para desembarcar en Inter Miami.

Messi, que se encamina hacia los 36 años de edad, jugará en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde ya generó un auténtico revuelo. Y, mientras tanto, quien rompió el silencio fue Javier Tebas, presidente de La Liga de España, que indicó por qué la Pulga no pudo retornar a Barcelona.

“La gente siempre busca razones donde no las hay. Nosotros siempre hemos sido muy claros: el Barcelona no está en la norma uno a uno, está al 40 por ciento. Y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado pero no está ni mucho menos en la norma uno a uno”, comenzó señalando el alto directivo.

“Para algunos La Liga estuvo haciendo todo lo posible para que viniera y para otros todo lo posible para que no. El plan de viabilidad es para todos los clubes y es como consecuencia de la nueva Ley del Deporte que se aprobó en diciembre de 2022, lo que todavía nos hace más responsables del futuro de los clubes”, profundizó Tebas.

“A mí lo que me preocuparía es tener clubes con problemas económicos o lo que pasa en Inglaterra que el gobierno hizo un libro blanco del fútbol que dice que están sobredimensionados y que tienen muchos gastos y que muchos clubes pueden ir a la quiebra. También lo que pasa en Italia que tienen que pedir al estado un aplazamiento de impuestos de 700 millones de eros. O lo que sucede en Francia que es la liga que más pierde en todos los clubes”, completó.