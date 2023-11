En el programa español El Chiringuito de Jugones, de clara tendencia negacioncita de Lionel Messi como mejor futbolista del mundo desde los últimos años dorados de La Liga, con el argentino en Barcelona y Cristiano Ronaldo en Real Madrid; existió también una intención de quitarle méritos a la obtención del octavo Balón de Oro de su carrera.

Tanto su conductor Josep Pedrerol, como Tomás Roncero y Edu Aguirre, integrantes de la tropa, salieron a señalar que la presente edición de los premios que organiza la revista France Football estuvo más pensada como un homenaje ante lo que consideran un inminente retiro de La Pulga que como una real valoración de aquellos futbolistas que tuvieron una mejor temporada.

Tras escuchar las reiteradas acusaciones de arreglo, no solo en el Balón de Oro sino incluso en el Mundial de Qatar, quien salió en defensa de Lionel Messi desde El Chiringuito fue el periodista argentino Matías Palacios: “Desde muy pequeño a mí me gusta mucho el fútbol. Disfruto de los mejores, de los buenos futbolistas. Disfruto de Bellingham, de Haaland, sufrí pero a la vez admiré a Mbappé en la final del mundo. Tuve la suerte profesional de haber estado en los siete partidos de Argentina en el estadio. Y cómo me gusta tanto el fútbol, analizar el fútbol, puedo decir que yo pocas veces en mi vida vi actuaciones como la de Messi en Qatar 2022“, manifestó.

Y enumeró: “Gambeteando rivales, que no eran actores, ganando partidos él mismo cuando estaba tan caliente como ante México, porque Argentina se quedaba afuera del Mundial y no le estaba regalando nadie nada. Siendo figura, poniéndose el equipo al hombro como ante Australia en octavos de final, marcando el camino como ante Países Bajos en cuartos. Gambeteando al que decían que era el mejor defensor del Mundial. Gambeteándolo no, sacando a pasear a Guardiol en la semifinal del mundo. Y es el mismo Messi que marcó dos goles en la final del mundo. No uno, dos. Y además el primer penal de la serie. Yo lo único que voy a pedir es que disfruten. Es fútbol. Ni siquiera miraron con atención los siete partidos de Argentina porque de lo único que estaban pendientes era de que Messi perdiera“.

Hecha su defensa al mejor futbolista de todos los tiempos, Matías Palacios hizo una advertencia a todos los detractores que tiene Lionel Messi en El Chiringuito de Jugones. “Antes le decían a Messi que no había ganado un Mundial y ahora que lo ganó no se lo quieren reconocer. Lo ganó con 35 años, cuando decían que ya estaba acabado hace cuatro o cinco años. Y no estaba acabado. Es más, entre paréntesis, muchos creyeron que era el último. ¡Ojo! No sea cosa que siga jugando y siga ganando cosas importantes. Yo voy a pedir que disfruten. Y un poquito de respeto”.

¿Qué había dicho Edu Aguirre sobre Messi?

Entre los comentarios que llevaron al descargo de Matías Palacios, su compañero Edu Aguirre no solo había querido restar méritos al octavo Balón de Oro ganado por Messi, sino también puesto en duda la transparencia del Mundial que ganó la Selección Argentina en Qatar.

“Pienso que el Balón de Oro de Messi es honorífico. Es un homenaje, igual que creo que el Mundial fue un homenaje a Messi. Yo ni siquiera creo que Messi fuera el mejor del Mundial, ni de Argentina. Estaba todo preparado. Después de la muerte de Maradona era la última posibilidad de que Messi lo igualara. Cada pase de Messi era ‘¡qué pase de Messi!’. Y no, me gustaron más otros jugadores. No es la primera vez. En 2021, por ejemplo, Messi no había ganado nada con su Selección, gana la Copa América, que al final hay una por año prácticamente, y gana el Balón de Oro por delante de Lewandowski, que ganó el sextete, fue Bota de Oro, Pichichi de la Champions, Pichichi de la Bundesliga… Y se lo quitaron”, había dicho.

La provocación de Tomás Roncero

También el madridista Tomás Roncero había incitado a esa polémica con un video que el mismísimo Cristiano Ronaldo respaldó en redes sociales. “Se consumó lo que sabíamos: le iban a dar otra vez el Balón de Oro a Messi. Como homenaje está bien, sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami, incluso ya desde el último año en PSG. Se preparó para jugar el Mundial, tuvo 6 penales a favor, récord para una selección, pero bueno… Está bien, hizo un buen Mundial y lo ganó, pero pasaron 11 meses, ya ni me acordaba de Qatar. Pasado mañana es noviembre, he visto que puntuaba hasta el 20 de agosto, pero sabemos como funciona esto“, fueron algunas de sus palabras.