Habiendo tomado nota de que en Hong Kong no están dispuestos a pasar la página del malestar que generó que Lionel Messi no haya disputado ni un solo minuto del partido amistoso que jugaron allí el pasado domingo, en Inter Miami decidieron dar lugar a una restitución, incluso cuando saben que fue una lesión lo que motivó su ausencia.

Según avanzó ESPN, la organización de ese encuentro de pretemporada en el territorio autónomo situado en China ofrecerá una compensación económica a los fanáticos que llenaron el estadio con especial interés en ver en acción al ocho veces ganador del Balón de Oro.

La devolución será de un 50 por ciento del valor de las entradas, que oscilaron entre los 105 y los 575 dólares, comprometiéndose a proporcionar el detalle de esas operaciones en el lapso de un mes. Además, renunció a la contribución financiera que la propia administración de Hong Kong se había comprometido a realizar para que llevar a Lionel Messi a su territorio fuese posible.

Desde el Gobierno, que hace solo un día había acusado tanto al club como al futbolista argentino de “falta de integridad”, no tardaron en hacer una valoración pública de la decisión tomada por Tatler Asia, empresa organizadora del evento. “Es un enfoque responsable que demuestra una actitud proactiva y respetuosa”, se expresó.

Según había comunicado el miércoles el Consejo de Consumidores de Hong Kong, hasta esa fecha, que coincidió con la del partido entre Inter Miami y Vissel Kobe en el que Messi disputó 30 minutos en Japón, se habían recibido 547 reclamos por un valor de casi medio millón de dólares de parte de fanáticos decepcionados que habían acudido al estadio.

La crítica de los fanáticos chinos

“Estoy enfadado no porque Messi no pudiera jugar, sino por la sensación de haber sido engañado. No hubo ni reembolso ni disculpas”, comentó un seguidor del popular medio chino que fue con los tapones de punta hacia Inter Miami y el mejor jugador del mundo.

También en la red social Weibo, conocida mundialmente como “el Twitter (ahora X) chino” fueron multitudinarias las expresiones de desencanto y hasta hubo quienes se atrevió a señalar que “en Hong Kong se lo vio apático y con las manos en los bolsillos”, mientras que en Japón “se tomó fotos con celebridades, saludó y mostró siempre una sonrisa de oreja a oreja”.

La explicación que dio Messi desde Japón

Antes del encuentro de este miércoles ante Vissel Kobe, Lionel Messi respondió con simpleza a las teorías conspirativas que habían comenzado a tejerse en China, al igual que no se atrevió a asegurar que fuera a estar disponible en el partido que finalmente lo vio ingresar a los 15 minutos del complemento.

“Habíamos tenido un entrenamiento a puertas abiertas del que salí por la cantidad de gente que había. Después, son cosas del fútbol. A cualquiera le puede pasar tener una lesión. A mí me tocó en Hong Kong y no pude estar“, expresó ya desde Tokio.