Lionel Messi arrastra una molestia muscular, por eso, no pudo ser parte del amistoso que su equipo disputó ante el Hong Kong XI este domingo 4 de febrero. De hecho, por el mismo motivo, solo alcanzó a disputar los 8 minutos finales del partido del jueves contra el Al Nassr (en el cual, por cierto, incluso sin Cristiano Ronaldo, el Inter Miami consumó un papelón imborrable al caer por goleada 6 a 0).

Pero por lo menos en Arabia Saudí el capitán de la Selección Argentina salió al campo y con eso, de alguna manera, conformó al público presente. Pero en China, ni siquiera eso. Apenas pudo compartir algunos ejercicios con el resto del plantel de Gerardo Martino en el ensayo a puertas abiertas del sábado (asistieron 40 mil personas).

Pero claro, verlo esquivar conitos en el entrenamiento no fue suficiente para los chinos que, en gran número, tras el encuentro de exhibición que el Inter Miami ganó 4 a 1 al Hong Kong XI (goles de Robert Taylor, Lawson Sunderland, Leonardo Campana y Ryan Sailor), iniciaron su reclamo por no haber podido ver a Lionel Messi en cancha.

Puntualmente, piden que les devuelvan el dinero, pues los precios de las ubicaciones del So Kon Po Stadium (con capacidad para 40 mil espectadores), para el juego del equipo local con el elenco norteamericano, que se promocionó con la presencia de Lionel Messi, oscilaban entre los 112,5 y 614 dólares estadounidenses.

¿Cómo sigue la pretemporada del Inter Miami?

Inter Miami, ahora, volará hacia Japón para seguir con su gira por Asia. En Tokio disputará su último partido de su recorrido contra el Vissel Kobe este miércoles 7 de febrero en el Estadio Nacional de la capital nipona. Iniciará a las 11 am CET (7 am de Argentina). Es posible que Lionel Messi, como viene sucediendo, tampoco esté entre los titulares.

Lionel Messi, a esta altura, también es duda para jugar contra Newell’s Old Boys

El cierre de los partidos de preparación para el Inter Miami termina con Newell’s Old Boys el próximo jueves 15 de febrero en el DRV PNK Stadium, en lo que se presenta como un momento único en la historia tanto del futbolista como del club, porque se volverían a cruzar por primera vez desde que la Pulga es jugador profesional.

Incluso, desde la Lepra están pujando para que Leo juegue por lo menos unos minutos con la camiseta rojinegra. De hecho, desde la directiva de la institución norteamericana no se opondrían. Sin embargo, por lo menos hoy, no se puede asegurar la presencia de Leo, a causa de sus complicaciones musculares (la idea es exigirlo lo menos posible para que llegue en óptimas condiciones al inicio de la MLS vs. Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero).