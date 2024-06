El astro argentino del fútbol mundial participó de una entrevista con el popular conductor y tuvo una divertida reacción debido a su look.

Por estas horas, Lionel Messi se encuentra completamente compenetrado en lo que será la participación de la Selección Argentina en la Copa América que se desarrollará entre el 20 de junio y el 14 de julio con Estados Unidos como testigo y como escenario.

Sin embargo, mientras tanto, el astro de Inter Miami y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain se hizo un tiempo para brindar algunas entrevistas. En ese contexto, una de ellas salió a la luz este martes y tuvo a Marcelo Tinelli como el otro protagonista.

Es que el reconocido conductor televisivo argentino estuvo mano a mano con el campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022. Y, como no podía ser de otra manera, se generó una fuerte expectativa con respecto a esta destacada entrevista.

En medio de ese panorama, el ex dirigente de San Lorenzo de Almagro sorprendió a propios y extraños al aparecer en escena con un look muy particular. Es que apareció con el pelo completamente teñido de rosa. Sí, un rosa fuerte y llamativo.

Así las cosas, el experimentado fenómeno que se encamina hacia los 37 años de edad se mostró bastante sorprendido por el look de Tinelli. Y, por ende, se despachó con palabras contundentes en torno a la apariencia que expuso el conductor.

“Jugado el color rosa pero ahora se lleva mucho. Me sorprendió, igual acá no pasa nada con el color, allá es jodido”, indicó Messi con respecto al color de pelo de Tinelli. Bajo esa órbita, el entrevistador retrucó: “Me comparaban con una de Gran Hermano”.

¿Cuándo debuta Argentina en la Copa América?

El combinado Albiceleste debutará en la Copa América de Estados Unidos este jueves 20 de junio desde las 21 horas de Argentina enfrentando a Canadá.

La zona de Argentina en la Copa América

La Selección Argentina formará parte del Grupo A de la Copa América 2024 juntos con los seleccionados de Canadá, Chile y Perú.