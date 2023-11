Luis Suárez vive un buen presente y, además de Gremio, lo celebra Inter Miami. Desde enero de 2024, el equipo de Lionel Messi contará con los servicios del uruguayo, que el pasado jueves convirtió un hat-trick para la victoria de su equipo contra Botafogo en el Brasileirao.

El Pistolero celebró su primer triplete en el club brasilero con un posteo en Instagram. La reacción de su amigo no faltó: like del 10 a la publicación, palpitando lo que será su reencuentro dentro de un par de semanas. Se viene la segunda parte de una de las mejores sociedades que tuvo el fútbol contemporáneo.

Qué dijo el DT de Gremio sobre la salida de Suárez

“Hoy hablé antes del partido en una entrevista con un compañero de ustedes en televisión, no suma quedarse evitando a los hinchas: en mi opinión no se va a quedar. No es que nosotros no queramos, es él”, expresó Renato Gaúcho, que no anduvo con vueltas sobre el futuro del 9.

Y agregó: “Él probablemente ya tiene un contrato afuera. Nuestro deseo es el deseo del hincha, que se quede, pero no creo que se vaya a quedar. No creo que se quede, salvo que suceda un milagro y yo no voy a apostar por un milagro”.

“No voy a quedar evitando a nuestros hinchas, todo el mundo lo quiere, pero él tomó una decisión, él arregló con el presidente y la comisión directiva, entonces no voy a eludir a nuestros hinchas. Si se queda es un milagro y ese milagro solo puede nacer de él”, cerró.

Los números de Suárez en Gremio

Suárez lleva 48 partidos jugados con la camiseta del equipo de Porto Alegre. Hasta el momento, lleva 23 goles y 16 asistencias. Su contrato termina el 31 de diciembre y no será renovado.