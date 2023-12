Con su llegada al Inter Miami en el mercado de pases de junio del 2023, Lionel Messi encontró un nuevo lugar en el que puede hacer una vida normal y poder compartir más momentos en familia, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En una de sus últimas entrevistas, que hizo con Migue Granados en Olga, el capitán de la Selección Argentina habló sobre la posibilidad de tener un hijo más, y referido a esto, Pitty la Numeróloga, hizo una predicción comentando en un posteo que hizo Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

Allí, la numeróloga solamente comentó el emoji de un bebé, dando a entender que la familia Messi tendrá un nuevo integrante en el 2024. Rápidamente, los usuarios hicieron eco de este mensaje en las respuestas, en donde agregaron que será una nena, que es el deseo del campeón del mundo.

“No sé. Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena”, fueron los dichos de Lionel Messi la última vez que fue consultado al respecto sobre un cuarto hijo junto a su pareja, algo que según esta predicción podría darse en los próximos meses.

Además, en la misma entrevista, el capitán de la Selección Argentina dio detalles de cómo es en la paternidad: “Intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí. Yo soy como soy por lo que aprendí de chico, por el club donde crecí”.

Un astrólogo también predijo que Messi tendrá un nuevo bebé en 2024

Tiempo atrás el reconocido astrólogo hincha de Boca, Giorgio Armas, hizo un posteo en su cuenta de Twitter, en la que predijo: “¿Se viene la Nena? Parece que si… Leo es de Cáncer (Agua) Antonela es de Piscis (Agua) Por Astrología el 2024 es de amplia fecundidad para el elemento Agua y Tierra”. Además, agregó: “Para que ocurra el milagro, Marzo – Junio – Noviembre”.