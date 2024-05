El argentino no viaja a Canadá para el duelo ante Vancouver Whitecaps. Será su segunda ausencia en los últimos tres partidos.

Lionel Messi no será parte del encuentro que este sábado, desde las 23.30 de Argentina, disputarán en Canadá Vancouver Whitecaps e Inter Miami. Será la sexta ausencia del capitán en lo que va de la temporada de MLS, aunque por primera vez la misma no estaría relacionada a una lesión o molestia física.

Aunque se espera que Gerardo Martino de mayores precisiones al respecto en la conferencia de prensa virtual que brindará este viernes, se avanzó que la decisión simplemente tiene que ver con darle descanso, por lo que se optó que no vuele a tierras canadienses. Lo mismo sucedió con otras de las dos figuras más convocantes del equipo: Sergio Busquets y Luis Suárez.

La determinación del entrenador de Inter Miami no cayó bien en Vancouver. Curiosamente, aunque pudiera representar una ventaja deportiva para su equipo, el CEO de los Whitecaps lamentó no contar con la visita del ocho veces ganador del Balón de Oro, tal y como expresó en un comunicado destinado a los hinchas con antelación a la convocatoria oficial del Tata.

“Aunque no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente, y era importante que nos comunicáramos con nuestros fanáticos lo antes posible”, expresó Axel Schuster.

Lionel Messi se queda en Miami para descansar.

En el mismo comunicado, se alentó a los hinchas a asistir al encuentro pese a esas ausencias de peso. La influencia de Lionel Messi a la hora de atraer al público en la MLS, incluso cuando se trata del rival, quedó en evidencia con la decisión que se tomó en Vancouver de ofrecer alimentos y bebidas con cincuenta por ciento de descuento para que su ausencia no motive la de los fanáticos en el estadio.

Amistosos con Argentina a la vista

Lionel Messi encabezará a la Selección Argentina que buscará defender en Estados Unidos el título conquistado en la Copa América que en 2021 se desarrolló en Brasil y que ese sea su gran objetivo explica en gran parte por qué empieza a tener también mayor descanso con Inter Miami.

Previo al inicio de la competencia continental, el capitán dará el presente en los dos últimos amistosos de preparación que tiene programados el equipo que conduce Lionel Scaloni: ante Ecuador el 9 de junio en Chicago y ante Guatemala el 14 en Washington.

¿Cuál fue el último partido que Messi se perdió con Inter Miami?

Previo a marcar presencia en el duelo del pasado sábado que terminó con victoria en el último minuto sobre DC United, Lionel Messi se había perdido el clásico que terminó en empate sin goles ante Orlando City, el 15 de mayo, producto de las molestias en la rodilla que le había provocado un golpe recibido en el duelo ante Montreal Impacto, que afortunadamente para Martino y Scaloni no pasó a mayores.