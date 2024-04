¿CÓMO LLEGAN MESSI E INTER MIAMI A ESTE PARTIDO?

Lionel Messi parece totalmente recuperado de su lesión muscular, que lo tuvo afuera por algunos partidos. En cuanto a lo anímico, tras la derrota y eliminación ante Monterrey, el '10' argentino quiere dejar atrás lo sucedido para concentrarse decididamente en la MLS.

Inter Miami acumula cinco partidos sin victorias: son dos empates y una derrota por MLS (cayó ante New York Red Bulls y empató ante New York City y Colorado Rapids) y las dos caídas ante Rayados de Monterrey, que significaron la eliminación de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Pese a esto, las 'Garzas' están terceras en la Conferencia Este de la MLS con 12 puntos, a dos del líder New York Red Bulls con un partido más.

Últimos resultados de Inter Miami:

Rayados de Monterrey 3 - Inter Miami 1

Inter Miami 2 - Colorado Rapids 2

Inter Miami 1 - Rayados de Monterrey 2

Inter Miami 1 - New York City 1

New York Red Bulls 4 - Inter Miami 0

DC United 1 - Inter Miami 3