Boca y River se lo disputaron en un mercado de pases, jugó Champions League y ahora vale 300 mil dólares

“Siempre me he manejado en no quedarme en los recuerdos y seguir para adelante”, había dicho Walter Montoya, de 31 años, al momento de ser presentado como refuerzo de Defensor Sporting de Uruguay, hace seis meses, tras un paso sin demasiadas luces por Central Córdoba de Santiago del Estero.

Si de recuerdos se trata, imposible olvidar que al futbolista surgido de Rosario Central se lo disputaron Boca y River en un mismo mercado de pases, a inicios de 2017. Sin embargo, optó por dar el salto al fútbol europeo para defender la camiseta de Sevilla, equipo con el que llegó a disputar dos partidos de Champions League en la temporada 2017/2018.

Hace dos años, el propio Montoya se encargó de revalorizar aquella decisión, incluso cuando su carrera no terminó de desarrollarse como prometía. “Siempre soñé con jugar y llegar hasta España, lo que me pasaba en el día a día, fue muy loco, fue impresionante, llevar a mi familia allá, yo siendo del Chaco. Pude conocer otros países, conocí tantas cosas, nunca lo imaginé”, le había dicho a TNT Sports.

Y agregó: “No me arrepiento de haber ido a Europa en vez de ir a Boca o a River. No me arrepiento para nada y no me voy a arrepentir en ningún momento, porque mi deseo era irme a jugar a Europa. Los de Central me decían que no vaya a ninguno de los dos, los de River y los de Boca me decían que vaya”.

Walter Montoya, afianzado en Defensor Sporting.

Montoya apenas llegó a disputar cinco partidos con Sevilla por La Liga, en dos temporadas diferentes, motivo más que suficiente para decidir buscar continuidad en otro sitio. Arribó al Cruz Azul de México, donde se desempeñó hasta 2022, con cesiones en el medio por Gremio y Racing, antes de regresar a Rosario Central.

El actual valor de mercado de Walter Montoya

Los giros en la carrera del futbolista oriundo de Machagai, en Chaco, no solo lo alejaron del interés de los dos equipos más poderosos del fútbol argentino, sino que poco a poco lo fueron desvalorizando. Con 31 años, lo que todavía le deja varios años de carrera por delante, actualmente tiene una cotización de poco más de 300 mil dólares según el portal especializado Transfermarkt.

Buen presente en Defensor Sporting

Después de varios años de sinsabores, Walter Montoya parece haberse reencontrado en Uruguay con el fútbol que lo hizo destacarse hace siete años atrás. En los 15 partidos oficiales que disputó desde su arribo a Defensor Sporting logró aportar dos goles, destacándose como figura en más de un encuentro. Además, celebró este mes el título en la Copa AUF Uruguay, imponiéndose en los penales a Nacional.