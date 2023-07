Cruz Azul estuvo cerca de arruinarle la fiesta a Inter Miami en la noche que Lionel Messi hizo su estreno oficial como futbolista del club al igual que su excompañero en Barcelona Sergio Busquets. Pero La Pulga no lo permitió y clavó un golazo de tiro libre a último minuto para darle la victoria 2-1 a su equipo.

La jugada que derivó en el cobro magistral de esa pelota parada dejó polémica, porque fueron muchos los que salieron a decir que no había existido infracción sobre el capitán de la Selección Argentina por parte del ecuatoriano Kevin Castaño.

Entre esas quejas sobresalió la del capitán del equipo mexicano Carlos Salcedo, por haberse expresado tras el partido en sus redes sociales arrobando a la mismísima Leagues Cup y haciendo un insólito pedido que despertó más de una burla.

“Por favor Leagues Cup, háganles usar el VAR a los árbitros. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin. Hagamos las cosas como son”, escribió el defensor.

El mensaje de Salcedo, que incluso podría valerle una sanción de la organización si se tiene en cuenta cuán celosos son de las recriminaciones públicas, no tardó en encontrar respuesta en Twitter por un detalle que no se podía dejar pasar. “No hay VAR para tiros libres, deberías saberlo. Jugaron contra un equipo de muy poca categoría y no le pudieron ganar. Dejaron solo a Messi en todas las jugadas, no aprendiste nada de Qatar. Déjanos disfrutar del mejor de la historia sin llorar“, le replicó un usuario.