Lionel Messi festejó Año Nuevo con la Copa del Mundo bajo el brazo. La inolvidable conquista con la Selección Argentina en Qatar le cambió la vida al mejor futbolista del mundo y el brindis llegó con nuevas expectativas. Sin embargo, probablemente Leo no se haya imaginado todo lo que iba a venir en 2023.

Parece lejano, pero la Pulga arrancó el presente año vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain. En líneas generales, dicho por el propio rosarino, su paso por el fútbol francés no fue positivo. Sin embargo, tiene momentos para destacar, como por ejemplo el histórico hito de los 700 goles en su cuenta personal.

Si bien la alegría mayor fue aquel 18 de diciembre en el Estadio de Lusail, Messi siguió cumpliendo objetivos con la Albiceleste durante el 2023 y está 100% enfocado en llegar de la mejor manera la Copa América 2024, la cual ya se sorteó hace unos días. El año se pasó volando.

A modo de resumen, en Bolavip decidimos elegir los cinco mejores momentos en la vida deportiva de Lionel Messi desde que tocó el cielo con las manos en el Mundial de Qatar 2022, pasando por su octavo Balón de Oro y su llegada a Inter Miami para revolucionar el fútbol de los Estados Unidos. Mirá el video en nuestro canal de YouTube.

Todos los títulos de Messi en 2023

A partir de la conquista del Mundial de Qatar 2022, Leo volvió a levantar un trofeo. En realidad fueron dos, uno con Paris Saint-Germain y otro con Inter Miami, los dos clubes en donde jugó el astro rosarino en este 2023.

El primero de ellos llegó en mayo: los parisinos se quedaron con la Ligue 1 y los festejos quedaron en el recuerdo popular por la austeridad con la que celebró Lionel, que se marchó al vestuario mientras sus compañeros festejaban. Lo mismo hizo Neymar. Ambos se fueron del club en ese mercado.

El siguiente destino del formado en Newell’s fue en el continente americano. El 10 sorprendió a propios y extraños eligiendo al Inter Miami como su próximo club, tras haber pasado por las filas del Barcelona y el PSG, y rápidamente se colgó su primera medalla en Estados Unidos.

Messi aterrizó en Norteamérica, deslumbró en la Leagues Cup y le dio a las Garzas su primer título oficial con una actuación soberbia durante todo el certamen. Si bien no se le dio el título de US Open Cup (perdió en la final) y la temporada de MLS no fue positiva, la esperanza en hacer un buen 2024 está más latente que nunca. Que sea un gran año, Leo.