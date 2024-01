Una cosa es el fanatismo, la locura que genera Lionel Messi a donde quiera que vaya, algo que ya quedó comprobado en el arribo de Inter Miami a El Salvador. Otra cosa el partido de fútbol que esta noche, desde las 22.00 en el Estadio Cuscatlán, deberá disputar ante un grupo de futbolistas ajenos a los grandes eventos deportivos, deseoso de poder contar a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, que fueron capaces de vencer al mejor jugador de todos los tiempos.

El cariño que el pueblo salvadoreño le hizo sentir al ocho veces ganador del Balón de Oro se vuelve una suerte de indiferencia, más por obligación que por propio sentimiento, cada vez que se consulta por él a los jugadores de La Selecta. Y aunque no queda duda de que harán fila para intentar llevarse un souvenir una vez que el encuentro se haya finalizado, intentan mantener esa postura distante durante toda la previa.

Quedó claro en las palabras de Harold Osorio, joven mediocampista de 20 años que milita en el fútbol de los Estados Unidos, con el Chicago Fire II de la MLS Next Pro, y que ha crecido viendo hazaña tras hazaña del argentino. “Cuando estemos dentro de la cancha, será uno más. Vamos a tratar de marcarlo como a uno más. A él y a todo el equipo de Inter Miami. Queremos hacer un gran partido y también ir por la victoria”, expresó .

Sin embargo, el futbolista que está recién recuperado de una larga lesión terminó reconociendo que la presencia de Lionel Messi en la cancha vuelve a ese partido, incluso siendo un amistoso de pretemporada, diferente a cualquier otro que le haya tocado disputar tanto a él como a la amplia mayoría de sus compañeros. “Es una gran oportunidad la que tenemos, porque vamos a tener al mejor del mundo en El Salvador. Enfrentarlo, tenerlo cerca, es un sueño”, remarcó.

El capitán de El Salvador no votó a Messi para The Best

Mario González, arquero que se perfila para ser titular esta noche ante Inter Miami y que como capitán de la Selección de El Salvador fue invitado a votar para la última edición de los premios FIFA The Best, no dio ni un solo punto a Lionel Messi. Se inclinó por dar a Kevin De Bruyne su bendición como mejor futbolista de 2023, en segundo lugar colocó a Erling Haaland, compañero del belga en Manchester City, y tercero a Kylian Mbappé.

¿Hay antecedentes de Messi enfrentando a El Salvador?

Aunque Lionel Messi integró el plantel de la Selección Argentina que conducía Gerardo Martino, ahora su entrenador en Inter Miami, y enfrentó a El Salvador en marzo de 2015, permaneció todo el partido disputado en Washington en el banco de suplentes pese al constante pedido de los hinchas por su ingreso. Luego del encuentro, que terminó con victoria Albiceleste 2-0, el DT explicó que no había querido exponerlo debido a que había arrastrado una molestia física durante toda la semana previa de entrenamiento.

¿A qué hora juegan El Salvador vs. Inter Miami?

El encuentro que la Selección de El Salvador e Inter Miami disputarán en el Estadio Cuscatlán está programado para este viernes 19 de enero, desde las 22.00 (Hora de Argentina). El encuentro que contará con la presencia de Lionel Messi podrá verse por MLSsoccer.com, con comentarios en español desde MLSes.com.

Todos los amistosos confirmados de Inter Miami

Viernes 19 de enero a las 22.00hs – Selección de El Salvador vs. Inter Miami (Estadio Cuscatlán)

Lunes 22 de enero a las 20.00hs – FC Dallas vs. Inter Miami (Estadio Cotton Bowl)

Lunes 29 de enero a las 15.00hs – Al Hilal vs. Inter Miami (Kingdom Arena)

Jueves 1 de febrero a las 15.00hs – Al Nassr vs. Inter Miami (Kingdom Arena)

Domingo 4 de febrero a las 06.00hs – Hong Kong vs. Inter Miami (Estadio Hong Kong)

Miércoles 7 de febrero con horario a definir – Vissel Kobe vs. Inter Miami (Estadio Nacional de Japón)