Martino explicó la salida de Messi y no lo descartó para lo que viene

No fue un primer tiempo más para el Inter Miami en la goleada ante Toronto. Jordi Alba y Lionel Messi pidieron el cambio antes del final del primer tiempo y encendieron todas las alarmas de cara a lo que viene. El domingo es el clásico contra Orlando y el miércoles la final de la US Open Cup…

Apenas finalizó el primer tiempo, Gerardo Martino fue muy breve para hablar de sus dos futbolistas: “Tuvieron que salir. Los evaluaremos según pasen los días”. En la conferencia de prensa posterior al triunfo dio más información sobre la situación de ambos.

“Leo antes de salir me había hecho una seña que yo creí que era por él y era por Jordi. . Después vino una jugada ofensiva y sintió algo. Creo que esa famosa cicatriz que tiene le molestó”, explicó el Tata y agregó: “Vamos a ir día a día, tranquilos. Tenemos una final en unos días, pero de ninguna manera entrará a la cancha sin estar en condiciones. Veremos”.

“En principio es una cicatriz sobre una lesión vieja. En la Selección Argentina no tenía lesión muscular. Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, que no hay lesión muscular. Pero debemos ser cautos y esperar”, remarcó Martino. A cruzar los dedos y que no sea nada…

El historial de lesiones recientes de Messi

Temporada Lesión Origen Regreso Días de baja 23/24 ¿Lesión muscular? 20/09/2023 – – 22/23 Problemas de rodilla 08/02/2023 13/02/2023 5 dias 22/23 Descanso 26/12/2022 03/01/2023 8 dias 22/23 Problemas del talón de Aquiles 05/11/2022 07/11/2022 2 dias 22/23 Problemas de pantorrillas 05/10/2022 13/10/2022 8 dias 21/22 Gripe 17/03/2022 24/03/2022 7 dias 21/22 Cuarentena 06/01/2022 20/01/2022 14 dias 21/22 Cuarentena 06/01/2022 20/01/2022 14 dias 21/22 Coronavirus 01/01/2022 05/01/2022 4 dias 21/22 Problemas de rodilla 29/10/2021 11/11/2021 13 dias 21/22 Moretón 20/09/2021 27/09/2021 7 dias 21/22 Déficit de entrenamiento 01/08/2021 26/08/2021 25 dias 20/21 Lesión de muslo 12/01/2021 15/01/2021 3 dias 20/21 Lesión de tobillo 23/12/2020 01/01/2021 9 dias 19/20 Molestias en los aductores 25/09/2019 01/10/2019 6 dias

