Con Lionel Messi reincorporado a la disciplina del equipo tras reportar con la Selección Argentina en la primera doble fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, Inter Miami visitará este sábado al Atlanta United en busca de seguir escalando posiciones en la MLS.

En ausencia del capitán, el equipo que conduce Gerardo Martino tuvo la fortuna de tener que disputar solo un encuentro y fue con victoria 3-2 sobre Sporting Kansas City, sumando puntos importantes para el objetivo, todavía lejano, de ingresar a los playoffs.

Si contará o no con Messi para el duelo de este sábado, teniendo en cuenta que no jugó ante Bolivia en La Paz por el agotamiento físico que le provocó tan extensa seguidilla de partidos, sin dejar de acompañar a la Selección Argentina, es un misterio que el DT de Inter Miami todavía no ha querido develar.

“Él está bien, pero esperaremos hasta después del entrenamiento de hoy para tomar una decisión. Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo”, expresó Tata sin confirmar ni descartar su presencia en Atlanta.

Messi entrenó con el equipo jueves y el viernes, sin demasiada carga física debido a la seguidilla a la que hizo referencia Martino. “Jugar cada partido, 90 minutos cada partido, 2 o 3 días con viajes intermedios sería difícil”, agregó dando a entender que buscará los momentos adecuados para que su capitán descanse.

Martino vuelve a Atlanta

Aunque ya enfrentó en la Leagues Cup al equipo al que sacó campeón de la MLS en 2018, para Tata Martino el partido de este sábado representará el regreso al Mercedes-Benz Stadium.

Locura por ver a Messi

Hasta 70,000 aficionados podrían acudir al estadio Mercedes-Benz para ver a Messi el sábado. Las entradas más baratas cuestan 130 dólares en sitios secundarios, incluso con la posibilidad de que Messi no comience el partido.

¿Dónde ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los partidos de Messi en Inter Miami y todos los de la MLS se viven a través de Apple TV.