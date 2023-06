La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) no solo implica un impacto nunca antes visto en la competencia norteamericana, sino a los próximos torneos internacionales que se disputarán en el continente y que tienen a la Selección Argentina como campeón vigente: la Copa América 2024 y, por supuesto, el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A pocos días de cumplir 36 años, la Pulga decidió cerrar su llegada al Inter Miami con el objetivo de “desconectarse” de todo el ruido de la élite en el fútbol europeo y, en línea con este discurso, el siete veces ganador del Balón de Oro dio a conocer su postura con respecto a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en América.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, explicó el mejor futbolista del mundo para confirmar, una vez más, su ausencia en el torneo que se llevará a cabo en 2026. Una frase que ningún hincha de la Albiceleste quería escuchar a pocos meses de la obtención del título en Qatar.

Justamente, haber dado la vuelta olímpica ante Francia en Lusail fue determinante para tomar esta decisión, cuenta Messi en una entrevista en China. “Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, concluyó el capitán de la Selección Argentina. El adiós que nadie quería asumir, pese a que los años pasan para todos.