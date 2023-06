Fueron dos años de una relación que tuvo de todo y que terminó quizás de la peor manera posible. La estadía de Lionel Messi en el Paris Saint Germain llegó a su fin en medio de una relación absolutamente rota con el público y luego de varias idas y vueltas.

El argentino dejó Barcelona, club de toda su vida, para sorprender al mundo y anunciar su llegada a la Ligue 1. Sin embargo, y pese a compartir plantel con estrellas del calibre de Kylian Mbappé y su amigo Neymar, entre tantos otros, la desilusión por las Champions fallidas y una sintonía que nunca pareció ser tal con los hinchas parisinos terminaron por erosionar una relación que, pese a los 3 títulos obtenidos, nunca logró ser del todo armónica.

En este contexto, y luego de volver a sorprender al mundo entero al confirmar su arribo a la Major League Soccer para jugar en el Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina rompió el silencio y dio detalles de su salida del PSG.

“Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente“, confesó el rosarino en una entrevista exclusiva con BeIN Sports.

“Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”, completó.

También, consultado sobre lo que le costó la adaptación a él y su familia, Messi reveló: “Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí… Fue complicado”.



“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido… Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”, concluyó el rosarino.