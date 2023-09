Si bien su museo se habrá llenado de objetos que utilizó en el Mundial, la medalla de campeón del mundo es uno de los tesoros más significativos que puede tener Lionel Messi. Es por eso que sorprende que no esté allí con él, sino a unos cuántos kilómetros de distancia.

Cuando Migue Granados, en una entrevista hecha para OLGA, le pidió al 10 que le mostrara la medalla, llegó la confesión: “No la tengo acá”. Rápidamente, el conductor le consultó dónde está guardada y Leo fue sincero: “Está en Barcelona”. ¡Lejísimos!

“Tengo mi museo y las cosas que conseguí allá, en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, todo”, explicó el campeón del mundo. Lógico: los mayores éxitos de su carrera, en su casa de toda la vida.

Messi y los dardos al PSG

“La verdad que el PSG no fue como esperaba pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, declaró el 10 y agregó: “Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron”.

El presente de Messi en Miami

“Hay gente que se me sigue hace mucho y se me nota que estoy contento dentro de la cancha”, arrancó diciendo Leo sobre su linda actualidad y agregó: “Era la idea. Venir para descomprimir un poco, disfrutar del fútbol“.