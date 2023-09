"Se me nota": Messi se sinceró y confesó como se siente viviendo en Miami

Siendo uno de los objetivos que tenía desde hace tiempo, confesado por él mismo, Lionel Messi llegó a los Estados Unidos para vivir sus últimos años dentro del fútbol como jugador y, ya en sus primeras semanas, parece disfrutar al máximo la experiencia.

Contento por el presente que atraviesa, Lionel Messi dio una entrevista al conductor y humorista Miguel Granados en la cual no solo se lo ve como pocas veces sino que también se sinceró sobre las sensaciones de vivir en Florida tras tiempos duros en Francia.

Reconociendo que vive un gran momento de tranquilidad en su vida, Messi soltó que es fácil darse cuenta de su alegría actual ya que “hay gente que se me sigue hace mucho y se me nota que estoy contento dentro de la cancha”. Una que no buscó ocultar.

Pese a que “no saben como soy fuera de la cancha”, Messi entiende que la gente nota su alegría ya que, como se mencionó, estaba planeado: “Era la idea. Venir para descomprimir un poco, disfrutar del fútbol“, comentó antes de pegarle al PSG por su tiempo vivido en el club.

Además de esto, Messi comentó durante la nota que se emitió por Olga que, aunque “hace unos años en Estados Unidos no me conocían tanto”, hoy en día ya es una figura fácil de reconocer en la calle: “empapelaron el país con tu cara”, le dijo Granados mientras el 10 asentía antes de confirmar que “di un paso importante al venir acá”.

Cuándo fue grabada la nota de Messi con Migue Granados

Vale destacar que, la entrevista de la que habla el país fue grabada anteriormente a la lesión que sufrió frente a Toronto la cuál lo dejará fuera del clásico ante Orlando. Una que se conocerá en detalle durante la jornada del viernes tras los estudios.

Los números de Messi en Inter Miami

Durante su corto paso por el Inter Miami, Messi ya lleva un total de 12 partidos disputados con 11 goles y 5 asistencias en los cuales acompañó a que las Garzas queden a cinco unidades de los puestos de playoffs con dos partidos menos.