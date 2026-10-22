Qué es el Premio Princesa de Asturias que recibió Lionel Messi en España

El astro rosarino se convirtió en el primer argentino en recibir el galardón que se estrega en la ciudad de Oviedo.

Este 22 de octubre de 2026, la ciudad de Oviedo, en España, se vistió de gala para galardonar a una de las máximas leyendas del deporte mundial. Lionel Messi recibió oficialmente el prestigioso Premio Princesa de Asturias, un reconocimiento que había sido anunciado el pasado mes de junio y que hoy finalmente se materializó en una emotiva ceremonia.

La llegada del astro rosarino al territorio español causó una verdadera revolución, reuniendo a miles de fanáticos en las calles que querían presenciar este hito histórico en su carrera. Ahora bien: ¿De qué se trata exactamente este galardón, cómo funciona y por qué es tan importante a nivel global?

Qué son los Premios Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias son considerados uno de los galardones internacionales más prestigiosos de España. Son entregados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias (anteriormente conocida como Fundación Príncipe de Asturias) con el objetivo de reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones o grupos a nivel internacional.

Lo has ganado todo. Pero hay reconocimientos que transcienden los títulos y celebran la huella eterna que dejas en el mundo.



Asturias ya rinde un merecido homenaje a tu leyenda.



Enhorabuena, Leo 💙#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/CXtwckagg2 — Real Oviedo (@RealOviedo) October 22, 2026

La ceremonia de entrega se realiza cada mes de octubre en el histórico Teatro Campoamor de Oviedo, en la comunidad autónoma de Asturias. El galardón se divide en ocho categorías fundamentales, y cada ganador recibe una escultura diseñada por el artista Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica:

Artes

Ciencias Sociales

Comunicación y Humanidades

Concordia

Cooperación Internacional

Deportes (La categoría que consagró a Lionel Messi)

Investigación Científica y Técnica

Letras

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La locura por la llegada de Messi a Oviedo

Desde que se conoció la decisión del jurado en junio de 2026, la expectativa por ver al astro rosarino en la gala fue en aumento. Su arribo a España durante la jornada de hoy no pasó desapercibido: Messi causó una revolución absoluta en las calles de Oviedo.

Cientos de hinchas argentinos y simpatizantes españoles se agolparon desde temprano en los alrededores de su hotel y en los accesos al Teatro Campoamor para ovacionar al 10. En medio de un fuerte operativo de seguridad, Messi se mostró sonriente y se tomó el tiempo para saludar al público antes de ingresar a recibir su condecoración.

Por qué le entregaron el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Aunque parezca mentira por la inmensa cantidad de trofeos que acumula en su vitrina, esta es la primera vez en su carrera que Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias.

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El jurado decidió otorgarle esta distinción suprema no solo por sus inigualables registros estadísticos, sino por el impacto cultural y los valores que representa. Tras haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022, múltiples Balones de Oro, bicampeonatos de América y haber marcado una época dorada en el FC Barcelona, la obtención de este premio funciona como el broche de oro a una trayectoria inalcanzable.

El fallo destacó su capacidad de superación, su espíritu de equipo, el juego limpio y su activa labor solidaria a nivel global a través de la Fundación Leo Messi, demostrando que su legado trasciende ampliamente el campo de juego.