Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias por primera vez en su carrera

El delantero argentino fue reconocido con este prestigioso galardón que se entrega desde 1981.

Mientras se prepara para disputar el sexto Mundial de su carrera con la Selección Argentina, Lionel Messi sumó un nuevo palmarés a su extenso historial de títulos a nivel individual. En este caso, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias entregado en Oviedo, España.

Tras estar en una lista con 27 candidatos de 12 países distintos, el delantero de la Albiceleste fue elegido por el jurado liderado por Teresa Perales y 12 expertos para ganar este premio, que es uno de los más prestigiosos del mundo, por primera vez en su carrera.

Dentro de los fundamentos sobre la elección de Messi, el acta del jurado, además de “su deslumbrante talento”, lo destacó por “su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Siguiendo con la declaración, explicaron por qué el argentino ganó este premio: “Es el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

#ÚLTIMAHORA: Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/Dy3YFPcHIR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 3, 2026

Gracias a esto, Messi se convirtió en el primer argentino en ganar este premio. El mismo se entrega desde 1981 y no solo destaca a deportistas, sino que también lo hace en otras ramas con el fin de honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional, aunque con especial atención en el ámbito hispánico.

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Por otro lado, debido a este galardón, el delantero de Inter Miami recibirá una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros. Esto será entregado en una ceremonia solemne en España, presidida por los Reyes y la Princesa de Asturias.

Real Oviedo felicitó a Messi

Real Oviedo, equipo que descendió de LaLiga en esta temporada y que es uno de los más importantes de la región de Asturias, publicó un posteo para saludar al argentino por ganar este galardón por primera vez en su carrera.

“𝐷𝑒𝑠𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎. 𝐸𝑛ℎ𝑜𝑟𝑎𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖, 𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑎𝑠”, escribieron junto a una foto suya celebrando un gol con la Selección Argentina.

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📜 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎. 𝐸𝑛ℎ𝑜𝑟𝑎𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖, 𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙… https://t.co/vJzHY7eU1I — Real Oviedo (@RealOviedo) June 3, 2026

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