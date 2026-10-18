Messi rememoró la victoria contra Inglaterra en Atlanta: “Me trae recuerdos hermosos”

Lionel volvió a jugar en el Mercedes-Benz Stadium con Inter Miami y no pudo evitar hacer mención al histórico partido de las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi sigue brillando en la MLS. El astro argentino se lució con un doblete en la victoria por 3-1 de Inter Miami sobre Atlanta United en condición de visitante y, tras el partido, recordó el histórico triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Los tantos que marcó Messi en la noche de sábado fueron precisamente en el mismo recinto en el que la Albiceleste remontó agónicamente contra Los Tres Leones para clasificar nuevamente a la final de la Copa del Mundo: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En este contexto, Leo publicó unas fotos del triunfo de Inter Miami en su cuenta oficial de Instagram y escribió: “Una victoria más con @intermiamicf en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito…..”.

Esta publicación del ’10’ tocó fibras sensibles entre los hinchas, sobre todo tomando en cuenta que apenas pasaron unos días desde que jugó su último partido con la Selección Argentina. En enos de 12 horas, el posteo ya acumula 3,2 millones de ‘me gusta’.

Los dos golazos de Lionel Messi contra Atlanta United

MESSI. This is what he does. 🐐 pic.twitter.com/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

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Messi on the break 1v1? Good luck.



Leo has his brace. 🇦🇷 pic.twitter.com/CoI15KzLpw — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS 2026