Durante la entrevista viral que concedió Lionel Messi a Migue Granados para el canal de streaming OLGA, confesó que con Antonela Roccuzzo, su pareja de toda la vida, les gustaría buscar agrandar la familia para “ver si llega la nena” después de haber tenido tres hijos varones: Thiago, Mateo y Ciro.

Este miércoles, cuando todos arribaron juntos al DRV PNK Stadium para presencial la final de la US Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo, de la que el mejor futbolista del mundo no pudo ser parte por lesión, fue inevitable no recordar aquellas palabras al ver a Antonela cargar upa una nena con la camiseta rosa del equipo.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar a las primeras imágenes de esa escena y no fueron pocos los que se preguntaron quién era la niña en cuestión. El misterio no tardó en develarse, porque la pequeña ya había sido vista varias veces con anterioridad por ser hija de Jordi Alba, quien también se encuentra lesionado.

Bruna tiene 3 años y se encontraba con su madre Romarey Ventura en las tribunas cuando Antonela llegó saludar, provocando que de inmediato la pequeña le estirara los brazos para que le alzara upa; como para ir practicando antes de cumplir ese deseo que ya confesó Lionel Messi.

Antonela, mamá 24-7

En la misma entrevista con Migue Granados, Lionel Messi aseguró sentir admiración por Antonela Roccuzzo, como compañera y como mamá. “La verdad que ella pasa las 24 horas con los nenes. Nosotros estamos afuera mucho tiempo, entre viajes, partidos, Selección, pretemporda. Nos vamos un mes, dos meses. Y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo“, contó. Y agregó: “Antonela prevé todo. Por ahí no es tanto de salir ante una urgencia, sino que ya tiene todo previsto”.

¿Cuándo se casaron Messi y Antonela?

Aunque se conocieron en la adolescencia, con un impasse en el medio reconocido por ambos, Lionel Messi y Antonela Roccuzo se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario. dos años después del nacimiento de Mateo, su segundo hijo, y cuando Thiago, el primero, ya tenía 5 años. Poco menos de un año después, en marzo de 2018, nació Ciro, el tercero y último hasta la fecha