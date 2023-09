“No sé. Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena”, comentó Lionel Messi en la entrevista con Miguel Granados referido a la posibilidad de tener un hijo más, que sería el cuarto de la familia tras Thiago, Mateo y Ciro.

Referido a estos dichos del delantero argentino de 36 años, el reconocido astrólogo hincha de Boca, Giorgio Armas, hizo un posteo en su cuenta de Twitter, en el que le da una serie de consejos a Messi para que pueda cumplir el deseo de tener una hija.

“¿Se viene la Nena? Parece que si… Leo es de Cancer (Agua) Antonela es de Piscis (Agua) Por Astrología el 2024 es de amplia fecundidad para el elemento Agua y Tierra”, comenzó explicando Armas, que agregó: “Para que ocurra el milagro, Marzo – Junio – Noviembre”.

Pensando en la posibilidad de ser padre nuevamente, el argentino en la entrevista con Granados confesó como es en la paternidad: “Intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí. Yo soy como soy por lo que aprendí de chico, por el club donde crecí”.

El presente de Messi en Miami

“Hay gente que se me sigue hace mucho y se me nota que estoy contento dentro de la cancha”, arrancó diciendo Leo sobre su linda actualidad y agregó: “Era la idea. Venir para descomprimir un poco, disfrutar del fútbol“.

¿Qué le pasó a Messi en Inter Miami – Toronto?

Messi salió lesionado en el primer tiempo ante Toronto, y el periodista Gastón Edul reveló lo que le sucedió físicamente: “Leo Messi no jugó el último partido con Argentina y tampoco contra Atlanta Utd por una molestia en el músculo posterior. A veces se le carga esa zona y no juega para evitar lesiones. Esta vez pidió el cambio antes de lo planificado”. Este jueves se realizará estudios para constatar la gravedad de la lesión.