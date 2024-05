Todavía no existe como equipo, pero San Diego FC quiere sumar figuras importantes para su primera temporada de la MLS en 2025: De Bruyne, Sergio Ramos, Modric, entre los pretendidos.

Todos los focos en el fútbol de los Estados Unidos están en la figura de Lionel Messi. Gracias a él, Inter Miami apareció en el radar futbolístico del mundo y hasta los ayudó a ganar el primer título de su historia: la Leagues Cup. No está solo, ya que está rodeado por varias figuras jóvenes, sobre todo sudamericanas, y compañeros que tuvo en Barcelona como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Ante el éxito que logró Inter Miami tanto dentro como fuera de la cancha, hay clubes que quieren aplicar la misma fórmula. Este es el caso de San Diego FC, club que recién tendrá su primera temporada en 2025. Pero, a pesar de que todavía no disputa partidos, ya está trabajando en el armado de su plantel y quiere estrellas mundiales.

Mientras las Garzas se encaminan a pelear por el título de la MLS, San Diego FC se prepara para la temporada 2025 negociando con múltiples figuras de cara a su temporada estreno. En este sentido, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya empiezan a conocer el nombre de este equipo por las figuras que están bajo su radar.

Kevin de Bruyne, Luka Modric, Sergio Ramos y más: las figuras que busca San Diego FC

San Diego FC logró la tan esperada licencia para ser equipo de la MLS al pagar 500 millones de dólares. Mohamed Mansour, destacado empresario egipcio, es el dueño y encargado de darle forma a su proyecto ‘galáctico’ para revolucionar la liga con un nuevo ‘Dream Team’.

Hay varias estrellas que interesan a este conjunto del estado de California. El que más cerca está de arreglar su contrato es el español Sergio Ramos, quien no renovará su contrato con Sevilla. Según The Athletic, estaría cerca de llegar a un acuerdo para que se convierta en su primera estrella. No es el único nombre fuerte desde Europa que suena.

Sergio Ramos, cerca de San Diego (IMAGO / NurPhoto).

El gran sueño de San Diego tiene nombre y apellido: Kevin de Bruyne. Según el periodista Greame Bailey y el diario AS, el belga es la estrella principal que buscan convencer para que se una al club una vez que finalice su contrato con Manchester City a mitad de 2025. Sin embargo, debe luchar con el interés que hay desde Arabia Saudita. Para seducirlo, el nuevo club de la MLS podría ofrecer un contrato similar al que tiene Lionel Messi en Inter Miami.

Kevin de Bruyne, mediocampista belga de Manchester City (IMAGO / Action Plus).

Por último, aparecen otros nombres cuyos futuros en Europa no están definidos. Luka Modric, Nacho, el mexicano Hirving Chucky Lozano y el arquero costarricense Keylor Navas son algunos nombres que ha sondeado este equipo de California.

¿Qué jugadores contrató San Diego FC hasta el momento?

Hasta el momento, San Diego FC tiene tres jugadores confirmados para la MLS 2025: el arquero Duran Ferree, quien actuaba en San Diego Loyal, y los daneses Marcus Ingvartsen y Jeppe Tverskov. Tendrán contrato dentro de los límites salariales, ya que los Jugadores Designados están reservados para las posibles estrellas.