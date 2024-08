Fernando Ortiz en abril de este año sorprendió a la prensa principalmente argentina, mexicana y estadounidense, por sus declaraciones en la previa del encuentro que su equipo, los Rayados de Monterrey, debían disputar ante el Inter Miami por los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024.

El exdefensor de Boca, Estudiantes, Vélez, San Lorenzo y Racing, entre otros, apuntó contra Lionel Messi. Palabras más, palabras menos, señaló que los arbitrajes podían beneficiar al conjunto de Gerardo Martino por el solo hecho de contar con Leo y porque el negocio no estaba en que clasificara a la siguiente instancia el equipo mexicano.

”Todo lo que rodea a Messi, puede llegar a tener decisiones deportivas y extradeportivas, ¿Fui claro? Todos sabemos que el fútbol es un negocio”, fueron algunas de las frases desafortunadas del Tano con las que buscó abrir el paraguas ante una posible eliminación a manos del conjunto de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Tales declaraciones calentaron el duelo de semejante modo, que en la ida en la zona de vestuarios del DRV PNK Stadium de la ciudad de Miami -una vez culminado el partido que terminó en triunfo 2 a 1 para los Rayados-, el capitán de la Selección Argentina encaró tanto a Fernando Ortiz como a su colaborador Nicolás Sánchez (el ex River, Racing, Godoy Cruz y Nueva Chicago).

Lionel Messi vs. Rayados por la Concacaf Champions Cup.

De hecho, a las horas del encontronazo, se filtró un audio de Sánchez enviado por WhatsApp, contando el fuerte cruce que protagonizaron con la Pulga, el Tata Martino y colaboradores del Inter Miami. ”Messi me quería comer crudo. Me puso el puño en la cara y me dijo ‘¿quién te pensás que sos salame?’. Ellos quieren ensuciar la cancha. Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos”.

Finalmente, Monterrey también ganó en la vuelta y elimino al Inter. No obstante, Fernando Ortiz no pudo conseguir el objetivo porque cayó en Semifinales con el Columbus Crew. Encima también perdió con Cruz Azul en la misma instancia pero de la Liga MX. Y ahora, acumuló una nueva frustración al haber sido eliminado por Pumas UNAM de la Leagues Cup, por lo que su continuidad pende de un hilo.

La dirigencia de los Rayados de Monterrey generó dudas en la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador

“Hasta ahorita no tenemos ninguna decisión… Estamos analizando. Análisis, comunicación, con base en eso seguir avanzando porque queremos que el proyecto llegue a buen término… El éxito no es lineal, hay obstáculos, hay bajones y este es uno. Fer es el entrenador hoy, el análisis está hoy también, no sé qué puede pasar mañana, pasado mañana, en una semana, un mes, dos meses”, expresó José Antonio Noriega, presidente deportivo de los Rayados.

Fernando Ortiz tampoco pudo cumplir con las expectativas en las Águilas del América

Fernando Ortiz, antes de dirigir a los Rayados de Monterrey, tuvo su paso por las Águilas del América. Allí, tras dirigir tres torneos (sin títulos) decidió abandonar su cargo al caer en el Clásico de México con las Chivas de Guadalajara por la Semifinal del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.