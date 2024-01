Se supo: el motivo por el que Messi faltó a la gala de The Best

Con 36 años de edad, Lionel Messi sigue en la cima del mundo del fútbol. De hecho, tiempo después de cosechar un nuevo Balón de Oro, la Pulga recibió un nuevo galardón importante. Es que, este lunes, se hizo con el premio The Best al mejor jugador del año 2023. Se impuso por sobre otras figuras del calibre de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Sin embargo, lo cierto es que el actual futbolista de Inter Miami y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain no se hizo presente en la ceremonia organizada por la FIFA y desarrollada en Londres, la capital de Inglaterra. Esto, como no podía ser de otra manera, llamó la atención de propios y extraños ya que el argentino no suele ausentarse de las galas.

Inclusive, en algún momento esto hizo imaginar que el premio principal sería para otro jugador, ya que los protagonistas suelen ausentarse de las ceremonias cuando tienen conocimiento de que no fueron los elegidos. De todas maneras, este no fue el caso del reciente campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina.

En medio de ese panorama, el periodista Gastón Edul comunicó por intermedio de su cuenta de Twitter los detalles relacionados con los motivos que llevaron a Messi a no acudir a la ceremonia de entrega de los premios The Best. Y, teniendo en cuenta el contexto mencionado, se entiende completamente la no presencia del fenómeno argentino.

Edul indicó que Messi se quedó en la ciudad de Miami para no perderse los entrenamientos de una pretemporada que va a ser muy importante no solamente para los objetivos del equipo dirigido por Gerardo Martino sino también para la Albiceleste de Lionel Scaloni. Su partida a Europa hubiese interrumpido el progreso y la preparación.

La idea del nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, es llegar en plenitud para ser protagonista excluyente de la próxima temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos, así como también para pelear por una nueva edición de la Copa América, la cual, precisamente, se llevará a cabo este mismo año en dicha nación norteamericana.

La pérdida de estos entrenamientos hubiese significado un dolor de cabeza para Messi y para Martino, ya que, el próximo viernes 19 de enero, Inter Miami afrontará su primer amistoso de pretemporada contra el seleccionado de El Salvador. Luego, los rivales serán FC Dallas, Al Hilal, Al-Nassr, Hong Kong All-Stars, Vissel Kobe y Newell’s Old Boys de Rosario.

Los votos de Messi

El crack argentino se inclinó, en orden, por Erling Haaland, Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

Los elegidos por Scaloni

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, votó a Lionel Messi, Julián Álvarez y Kylian Mbappé.