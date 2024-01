La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina es digna de una película. Durante todos estos años, al mejor jugador de todos no le faltó nada, con momentos muy tristes y otros hermosos que serán recordados por siempre. Aún así, para algunos, su vida hubiera sido mejor si vestía otros colores.

Mariano Pernía, exfutbolista español mundialista en Alemania 2006, fue tajante a la hora de hablar de Leo: “Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales. Sin duda, el que ganó España con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también porque estaba en el mejor momento”.

“En Argentina hubo una época en la que no merecían tener a Messi con la Selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial”, acusó el ex-defensor y agregó: “Después de la final que se pierde por penales (ante Chile por Copa América 2016) se pidió que Messi no fuera más y era una locura”.

Lo cierto es que, para Pernía, España hubiera sido bicampeona del Mundo en 2014 si contaba con Lionel Messi dentro de su equipo. Cabe recordar que la Roja quedó eliminada en fase de grupos de ese torneo, mientras que Argentina llegó a la final y fue subcampeona de Alemania.

La inolvidable anécdota de Pernía con Messi

Hace muchos años, cuando le tocó marcar a un joven Leo, el defensor fue humillado en un Atlético Madrid vs. Barcelona, que terminó en victoria 3 a 1 para los catalanes. Tiempo después, contó cómo vivió las horas posteriores a ser víctima del 10.

“No sé qué me hizo. Pero llegué a casa y me dice mi señora ‘¿Qué te hizo Messi?’. ‘Qué se yo. Decime vos que lo viste por la tele. Te juro que no sé'”, relató el exdefensor.