El mercado se mueve lentamente en Inter Miami. Por el momento, además de las jóvenes figuras que llegaron del draft, sólo llegaron Luis Suárez y Julian Gressel al plantel. Respecto a las salidas, las bajas de Dixon Arroyo y Kamal Miller se sentirán en el equipo de Gerardo Martino. Y en las próximas horas se les sumará otro jugador: Nicolás Stefanelli está cerca de dejar la institución para volver al fútbol de Chile.

El delantero argentino casi no tuvo oportunidades bajo la conducción de Tata Martino. Cuando llegó el técnico, tuvo una lesión importante que lo dejó fuera de las canchas por tres meses. Tras su retorno, jugó pocos minutos debido a la presencia del propio Messi, sumado a nombres que ganaron terreno en la consideración como Facundo Farías o Robert Taylor.

Ahora, con la llegada de Luis Suárez, Stefanelli prácticamente no tiene muchas chances de meterse en el once titular de Inter Miami. Ante esto, y en busca de minutos de juego, está negociando su salida del club. Según el periodista Diego Peralta, está muy cerca de unirse a Everton de Chile.

Stefanelli volverá a ser dirigido por un viejo conocido

La posible llegada de Stefanelli a Everton de Chile tiene un componente importante en una figura. Se trata del entrenador argentino Francisco Meneghini, quien habría pedido por la llegada del delantero para disputar la temporada 2024.

Meneghini dirigió a Stefanelli en su anterior paso por el fútbol chileno cuando el atacante oriundo de Quilmes, en el Gran Buenos Aires, estuvo en Unión La Calera en 2021 (siete partidos). Ahora, lo pidió para que se una al conjunto de Valparaíso, con el que jugaría la Copa Sudamericana 2024.

Su salida de Inter Miami estaría muy cerca de acordarse. De hecho, el ex Defensa y Justicia ni siquiera integra la lista de jugadores que viajarán para el amistoso en El Salvador del próximo viernes 19 de enero ante la selección de ese país.

Así fue el paso de Nicolás Stefanelli por Inter Miami

Stefanelli había llegado a Inter Miami en enero de 2023 a cambio de 750.000 euros pagados al AIK de Suecia. Empezó siendo titular, pero, debido a esa lesión a mitad de año, no pudo volver a asentarse en el once. De todas maneras, jugó un total de 30 partidos y marcó cuatro goles.

Con Gerardo Martino en el banco de suplentes, ya recuperado de su lesión, apenas estuvo en seis encuentros, pero sólo sumó 215 minutos en campo. Y, con Lionel Messi, sólo coincidieron en cancha 15 minutos durante el partido entre Inter Miami y FC Cincinnati por la jornada 37 de la MLS.

Pese a que sólo estuvo en dicho encuentro, el delantero reconoce el placer de haber compartido plantel con el campeón del mundo con la Selección Argentina. “Lo veo en los entrenamientos y se me cae la baba. Después, cuando da un pase y está de espaldas al jugador, me pregunto: ‘¿Cómo ve ese pase? No puede ser’. Por eso también es el mejor jugador de la historia“, comentó en una entrevista con FOX Sports.