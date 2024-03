Sin Messi, Inter Miami fue humillado por Lewis Morgan y New York Red Bulls

Lionel Messi fue el gran ausente del partido correspondiente a la MLS entre Inter Miami y New York Red Bulls este sábado. El argentino se recupera de una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Pero así como el capitán de las Garzas, Gerardo Martino sufrió de otras bajas producto de la fecha FIFA y lo pagó caro.

Inter Miami fue humillado en New Jersey a manos del New York Red Bulls. Lewis Morgan se vistió de figura con un hat-trick para el 4-0, mientras que Dante Vanzeir dio las cuatro asistencias. De esta manera, el equipo de Messi sufrió la derrota más dolorosa de la temporada. Y así como no contó con el crack rosarino, sí estuvieron en campo Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

La lluvia intensa en el Red Bull Arena de New Jersey condicionó el encuentro, pero no el rendimiento del equipo de Sandro Schwarz. Los Toros Rojos pasaron por arriba a Inter Miami, sobre todo en el segundo tiempo en donde lograron sacar mayor diferencia.

Lewis Morgan, ley del ex y gran figura con hat-trick de goles

A falta de Messi, los goles estuvieron del lado de New York Red Bulls con un Lewis Morgan inspirado. El escocés, sorprendentemente, llegó a la MLS en 2020 para jugar en Inter Miami. Tras un año, el equipo neoyorquino lo compró y hoy es, sin dudas, su gran figura.

Morgan golpeó a su ex equipo a los tres minutos de juego con un remate cruzado dentro del área para vencer a CJ Dos Santos, el reemplazante de Drake Callender, convocado a la Selección de los Estados Unidos.

A Inter Miami le costó el juego, no sólo por la lluvia, sino porque le faltó ese jugador que uniera líneas, tal como lo sabe hacer Lionel Messi. La dupla Luis Suárez y Leo Campana tuvo muy poco protagonismo arriba y en el segundo tiempo se vio completamente superada.

El show de Morgan continuó en el segundo tiempo. A los seis minutos del complemento, un pase largo en salida de Tomás Avilés permitió un rápido contragolpe que terminó con otro remate cruzado de derecha para el 2-0. Quince minutos después, llegó el 3-0 con el gol de Wikelman Carmona, con responsabilidad de Dos Santos.

Y el 4-0 de Lewis Morgan llegó sobre el minuto 25 del segundo tiempo. Tras un pelotazo largo, Vanzeir le ganó la espalda a Noah Allen y se fue de cara al arco, pero antes, cedió al medio para el escocés para su hat-trick personal y el 4-0 definitivo.

¿Cuándo volverá Lionel Messi en Inter Miami?

La ausencia de Lionel Messi se sintió en este partido. Si bien Inter Miami había podido ganar sin Leo, como sucedió en el partido ante CF Montreal hace algunas semanas, ahora sintió el impacto ante los Red Bulls. A Tata Martino le urge la vuelta del argentino, pero tratará de no apurarlo.

Las Garzas volverán a Fort Lauderdale el próximo sábado cuando reciban al otro equipo de la Gran Manzana, New York City FC. Para ese encuentro, la presencia de Messi está en duda, puesto que pocos días después será el duelo de ida por la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Monterrey. Se espera que recién ahí el 10 argentino pueda estar desde el arranque.