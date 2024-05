Tata Martino explicó el motivo por el que Messi, Suárez y Busquets no jugarán ante Vancouver Whitecaps

En el marco de la fecha 15 de la MLS, el puntero de la Zona A, Inter Miami, visita a Vancouver, uno de los protagonistas de la Zona B, con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como el único puntero en su grupo. Para este encuentro, Gerardo Martino no podrá contar con Lionel Messi y otras de sus figuras.

En conferencia de prensa, el entrenador de las Garzas se refirió tanto a las ausencias de Messi, como a las de Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes tampoco formaron parte de la convocatoria. “Ayer entrenamos y cuando terminamos nos juntamos con el cuerpo técnico, luego con los futbolistas y en ese momento determinamos que ellos no iban a estar”, explicó.

Además, agregó con respecto a la baja del mediocampista central español: “En el caso especial de Busquets hay que agregar que es el futbolista que más minutos tiene en la temporada y que necesita un partido de descanso”.

Por esta situación, los hinchas de Vancouver se molestaron, ya que muchos de los aficionados que sacaron su entrada iban especialmente por Messi y su ausencia se avisó el día previo al partido, ya que afirmaban que el argentino no quería jugar este partido para llegar bien a la gira con la Selección Argentina.

Lionel Messi es baja en Inter Miami. (Foto: Getty).

Sobre esto, el entrenador argentino también habló y explicó que no tenían mucho para hacer: “Entendemos la frustración de la gente pero nosotros tenemos que velar por el Club y nuestros futbolistas”, explicó. Además, sumó: “La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Lionel Messi ha revolucionado la liga pero nosotros tenemos que ver por la salud del equipo”.

Y cerró hablando del tema con una repregunta por las críticas que recibió al avisar la ausencia de Messi a un día del partido: “¿En qué otro lugar del mundo los equipos tienen que anunciar la ausencia de los futbolistas porque el negocio se deteriora?”.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada a las Garzas, el delantero argentino lleva disputados un total de 27 partidos, en los que anotó 23 goles y aportó 16 asistencias. Además, se consagró campeón de la Leagues Cups, el primer título en la historia del club.

Así está Inter Miami en la MLS