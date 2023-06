Pensando en lo que será salir del último puesto de la Zona A de la MLS, a falta de 17 partidos para el final de la fase regular, el Inter Miami se mueve en el mercado de pases, para darle un salto de jerarquía al plantel, con el objetivo de llegar a disputar los Play Off.

Es por eso, que además de cerrar la llegada de Lionel Messi, quien se sumará luego de sus vacaciones, el equipo de David Beckham busca rodear de la mejor manera al capitán de la Selección Argentina, tanto dentro como fuera del campo de juego, incorporando a Gerardo Martino como entrenador y a Sergio Busquets como uno de sus jugadores franquicia.

En lo que fue su presentación oficial, el Tata dio una conferencia de prensa, en la que explicó los motivos por los que eligió este desafío, luego de rechazar Boca hace unos meses, así como también reveló que ya estuvo en contacto con los dos refuerzos de su equipo.

“Cuando hablamos con Leo y hablé ayer con Sergio, charlamos de venir a tener éxito, a competir, competir bien y esto nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Estados Unidos, Miami con vacaciones, y no es esto, queremos competir, ellos vienen a competir“, comenzó.

Y añadió: “Vienen de ser campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que no van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y es lo que venimos a hacer”.