Tras el ataque a la mansión que Lionel Messi tiene en Ibiza, el grupo “Futuro Vegetal” rompió el silencio y dio sus razones. Bilbo Bassaterra, uno de sus integrantes, rompió el silencio y contó por qué decidieron vandalizar la vivienda del mejor jugador del mundo en España.

“Elegimos la mansión que tiene Messi en Ibiza por varias razones”, comenzó diciendo el activista en diálogo con TN. “Primero porque él es un ícono, probablemente el deportista más famoso, y todo lo que se hace en torno a su figura se magnifica muchísimo“, aseguró.

Y continuó: “Esta mansión se construyó sin permiso de obra, salteándose todas las vías administrativas y además vulneran dos leyes ambientales, por peligro de derrumbe y que está en una zona de especial de vulnerabilidad de acuífero. Esta semana en Ibiza se decretó estado de emergencia por la sequía”.

“El ayuntamiento declaró la obra como ilegal hace más de un año, durante todo este proceso la administración pública ha intentado pararla, pero debido a cómo funcionan las cosas, la construcción ha continuado y terminado”, profundizó Bassaterra.

Además, aseguró que con Futuro Vegetal han “acudido en muchísimas ocasiones a organizar protestas, pero la repercusión es menor. Si protestas en museos, aeropuertos o la mansión de Messi, es mundial“.

Por qué protesta Futuro Vegetal

“Somos un colectivo de desobediencia civil no violenta contra la crisis climática, entonces hacemos este tipo de protestas llamativas que a veces rozan la ilegalidad“, aseguró Bassaterra.

Y agregó: “Las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con un sistema que genera una degradación ambiental tan grande. En Argentina lo saben bien, hay comunidades que no tienen agua potable y se priman los productos agrotóxicos frente a los que pueden ayudar que haya una soberanía alimentaria para la población. Es un síntoma más de un sistema económico y político que no da para más”.

Para cerrar, el activista le dejó un mensaje al propio Lionel Messi: “Si está viendo este programa, ahora tiene la oportunidad de sumarse a la lucha por el ambiente”.