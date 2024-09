El mediocampista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina advirtió que los organizadores del fútbol a nivel mundial y continental no están prestando mayor atención a la salud física y mental de los jugadores.

Rodrigo De Paul se quejó del Mundial de Clubes: "No vamos a tener muchas vacaciones"

Rodrigo De Paul sumó su voz al debate sobre el calendario cada vez más ajustado que tienen los futbolistas de élite, un malestar generalizado que fue en aumento desde que se confirmó el nuevo y multitudinario formato del Mundial de Clubes que se estrenará en 2025, en Estados Unidos, sumado también a los cambios en el sistema de la Champions League, también con más partidos, que esta semana puso en marcha su Fase de Liga.

El mediocampista que este jueves tendrá su estreno con Atlético de Madrid en el certamen continental de clubes y que de por sí tuvo poco descanso por haber disputado los seis partidos de la Copa América 2024, no ocultó su preocupación por ese recorte al tiempo de descanso de los jugadores.

“El año pasado hubo competición con la Selección, este año Mundial de Clubes, después la Copa del Mundo. Parece que si todo va bien, durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar. No dejamos de ser seres humanos y al final todo tiene un proceso de recuperación y creo que también hay un punto mental al que no se le da mucha importancia”, reflexionó en una entrevista con CNN.

Y agregó: “Siempre digo que no somos jugadores de fútbol, sino somos personas que juegan al fútbol. Pero bueno, es lo que toca. Creo que hay gente que se debe encargar de la salud también de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la selección de Argentina de la mejor manera posible”.

Atlético de Madrid se estrenará el jueves en una nueva temporada de Champions League.

Rodrigo De Paul hizo hincapié en que más allá del lógico desgaste físico que genera en los futbolistas que la cantidad de partidos a disputar por temporada aumente año a año, también existe un campo ligado a la salud mental que los organizadores del fútbol a nivel mundial y continental están descuidando.

“Obviamente que hay momentos en el que uno está más cansado, el cuerpo, a veces la cabeza, pero al final el fútbol entiende poco de eso y a uno le piden que rinda cada partido, cada tres días. Y, bueno, es parte de lo que nos toca. La parte mental es tan o más importante que el cuerpo. Al final, ya te digo, el jugador de fútbol es un ser humano. Donde más contento estés, mejor vas a funcionar en tu trabajo”, dijo el campeón mundial en Qatar y bicampeón de América con la Selección Argentina.

“El jugador también convive con muchas presiones. Muchas veces, el estado de ánimo de la gente depende de cómo le vaya al club del que es hincha. Entonces, hay una parte de una responsabilidad que te cargas o te cargan, que no es fácil llevar por una sola cabeza. Creo que hay que darle mucha importancia a la parte mental, hay gente muy capacitada y estaría bueno que todos tengan ese espacio para poder descargarse o encontrar herramientas para llevar este trabajo que no es fácil”, agregó.

De Paul se refirió al formato de la nueva Champions League

A diferencia de la opinión que expresó sobre el Mundial de Clubes, Rodrigo De Paul aclaró que quiere ver cómo se va desarrollando la Champions League de la presente temporada antes de hacer un juicio de valor sobre su nuevo sistema de competencia, que también supone una mayor cantidad de partidos.

“Todavía no tengo una opinión formada de la nueva Champions. En la que vimos hasta el año pasado era espectacular. Pero bueno, no dejan de ser los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores del mundo, los mejores planteles. Así que yo creo que va a ser un gran espectáculo. Y bueno, ojalá que nosotros arranquemos con el pie derecho”, dijo.

Ganar con el Atlético

Habiendo tachado todos y cada uno de los objetivos que se propuso como parte importante del plantel de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul reconoció que en este temporada espera poder saldar la cuenta pendiente con Atlético de Madrid.

“Mi deseo y mi sueño más grande es ganar un título con el Atlético Madrid y nos dejaremos todo lo que tenemos para lograrlo. Y aunque a veces no es posible, intentarlo creo que es también, de alguna manera, triunfar. Siempre volver a intentarlo, que la gente se siente identificada con cómo el equipo desarrolla los puntos más importantes que tiene la historia del Atlético Madrid, que es luchar hasta el final, que es nunca darse por vencido. Entonces, en relación con todo eso y con el plantel que tenemos, ojalá que sea con algún título, aunque entiendo que no es para nada fácil”, manifestó.