Justo antes del que será su debut en la Champions League con el equipo, Julián Álvarez pudo marcar su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid, el pasado domingo e ingresando desde el banco de suplentes, para sentenciar la victoria 3-0 ante Valencia por La Liga de España. Diego Simeone, su entrenador, se ilusiona con que sea el primero de muchos y así lo hizo saber en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves ante Leipzig.

“Es un chico noble, un chico trabajador. Seguramente tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo unas vacaciones cortas, con los Juegos Olímpicos, la Copa América, más el revuelo de si me voy o me quedo en el (Manchester) City, llegar al Atlético y empezar a jugar, con poco entrenamiento. Fue con la Selección Argentina, volvió. No es fácil”, se encargó de remarcar El Cholo sobre las dificultades extra que tuvo su adaptación.

Pero de cara al estreno Colchonero en una nueva temporada de Champions, no dudó en exigirle al delantero argentino, confiado en que estará a la altura: “Hay que ayudarlo. Por suerte tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien. A él lo necesitamos de la mejor manera, le vamos a exigir siempre lo que nos puede dar. Ojalá que aquel que vimos el otro día sea el primer gol de los muchos que puedan llegar”, señaló.

Lejos de confirmar que Julián Álvarez vaya a alinear como titular el jueves ante Leipzig, Simeone también fue elogioso de Alexander Sørloth, otro de los refuerzos ofensivos que cerró Atlético de Madrid para la presente temporada, titular cuando el argentino no estuvo disponible o inició en el banco de suplentes.

Julián Álvarez viene de celebrar su primer gol como Colchonero.

“Lo veo muy bien. Es importante para nosotros, juegue 10 minutos, 20, 70 o 90. Es diferente a los delanteros que tenemos. Ha tenido situaciones de gol en casi todos los partidos que ha jugado y necesitamos mayor contundencia en ese tipo de jugadas. El es el primero que sabe que lo tiene que tener, porque lo tiene”, destacó sobre el noruego.

Simeone quiere pelear en todos los frentes

El triunfo 3-0 ante Valencia le permitió al Atlético Madrid mantenerse como escolta del Barcelona, compartiendo posición con Real Madrid y Villarreal, a cuatro puntos de la cima. El objetivo inmediato será comenzar con buen pie la participación en una renovada Champions League, que en su Fase de Liga le demandará ocho partidos para buscar de manera directa a octavos de final.

“Nosotros vivimos partido a partido y no lo pienso de otra manera y trato de transmitirlo al equipo. Con jugadores nuevos como pasa esta temporada y como no pasó en las dos últimas, no varío el objetivo, no dejo de ilusionarme con lo mejor, pero para que suceda no podemos salirnos del partido a partido“, se había encargado de aclarar El Cholo antes de enfrentar a Valencia.

Los rivales que tendrá el Atlético en la Champions

Lepizig (Local)

PSG (Visitante)

Bayer Leverkusen (Local)

Benfica (Visitante)

LOSC Lille (Local)

Salzburgo (Visitante)

Slovan Bratislava (Local)

Sparta Praga (Visitante)